Leitao lamenta la eliminación ante Nacional: «Estamos decepcionados por el resultado»

El partido entre Nacional Potosí y Universitario de Vinto, que finalizó con victoria para el equipo potosino por 1-0, dejó muchas emociones y declaraciones post partido. El técnico de Universitario de Vinto, Thiago Leitao, no ocultó su decepción tras el resultado y consideró que el marcador fue engañoso.

«El resultado es un poco mentiroso», expresó, refiriéndose a la jugada del gol de Duban Palacios, quien, con un centro largo, sorprendió al arquero Johan Gutiérrez, quien falló en su cálculo. «Fue un gol de otro partido, un gol que de aquí en cinco años vuelve a suceder», agregó Leitao, lamentando la jugada desafortunada.

Leitao también destacó que, a pesar del resultado, su equipo no mostró una inferioridad clara sobre el rival. «El partido en sí no demostró una superioridad del rival, no demostró el control de juego de un equipo que por ahí invirtió más que nosotros, un plantel que tiene más jerarquía, más nombres», indicó el entrenador de Universitario de Vinto, dejando claro que, para él, la diferencia estuvo en la efectividad y no en el dominio del partido.

Por otro lado, César Vigevani, director técnico de Nacional Potosí, se mostró satisfecho con el resultado y con el rendimiento de su equipo, que logró avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. «Fue nuestra primera gran final, desde que arrancamos la pretemporada con los jugadores no teníamos en mente más que este partido. Nos preparamos muy bien», comentó Vigevani, quien celebró la clasificación y la buena preparación de su plantel, que logró superar a Universitario de Vinto en una instancia crucial.

Ahora, con la victoria en el bolsillo, Nacional Potosí espera ansioso el sorteo del 17 de marzo, donde conocerá a sus próximos rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Para el equipo potosino, este logro representa una nueva oportunidad en el torneo internacional, mientras que para Universitario de Vinto, el reto será analizar los errores cometidos y encarar lo que viene en sus futuros compromisos.