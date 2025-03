“Lo vi nervioso”: Vecino relata cómo se dio cuenta que feminicida de una adolescente era el que merodeaba el Cordón Ecológico

El sujeto fue capturado luego de estar varios días prófugo y terminó confesando que acabó con la vida de una adolescente de 14 años con la que vivía. El hecho se registró en la zona norte de Santa Cruz

Marcela Gutiérrez







Fuente: Unitel

José Miguel Molina Rojas fue capturado la noche del martes tras estar varios días prófugo luego de haber matado a la adolescente de de 14 años con la que vivía. El sujeto estuvo cinco días prófugo después del feminicidio que se registró en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

El hombre fue localizado en la zona del cuarto anillo de la Radial 21 de la ciudad, donde los vecinos lograron identificarlo.

“Este señor llegó a las 4:00 de la mañana y se sentó en uno de los bloques de mi acera, yo lo vi nervioso, no me quedó más que salirme y decirle que desocupe de ahí porque yo iba a llamar a la patrulla, me entré a llamar al Delta, pero hice conocer a los vecinos que por favor chequeen a este delincuente que se encontraba en esta zona”, contó a UNITEL Jorge Osinaga, dirigente de la zona.

Según las personas que habitan en esta zona, Molina estuvo merodeando en distintas calles del cuarto anillo y solo salía por las noches del interior del Cordón Ecológico, donde se presume estuvo escondiéndose.

“Este delincuente, que sabíamos nosotros que era Molina, ha sido procesado ya, ha sido encarcelado, es un delincuente peligroso, no sabemos si ha matado a otras mujeres, que lo investigue nuestro comandante (al referirse a la Policía), para saber cuántos crímenes tiene este delincuente”, dijo.

José Miguel Molina Rojas fue capturado tras estar varios días prófugo

Tras ser alertados, la Policía llegó hasta este sector y procedió con su captura para finalmente ser llevado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

El sujeto terminó admitiendo que provocó la muerte de la adolescente, por lo que el Ministerio Público solicitó un procedimiento abreviado para que sea condenado.