Los mortíferos ataques rusos hacen que los ucranianos cuestionen el sentido del alto el fuego

“Este es el resultado de las negociaciones de paz con Putin”, dijo un habitante de Dnipro tras un bombardeo a una zona residencial que mató a cuatro personas e hirió a más de 20.

DNIPRO, Ucrania – Poco después de que Rusia lanzara el viernes por la noche un ataque masivo y mortífero con aviones no tripulados contra su ciudad, en el que murieron cuatro personas y más de 20 resultaron heridas, Hennady Lytvynov, de 60 años, se quedó mirando cómo ardía su calle y se preguntaba cómo podría terminar esta guerra.

“Este es el resultado de las negociaciones de paz con Putin”, dijo, señalando lo que quedaba de la casa de su vecino, alcanzada por uno de los drones. “No va a hacer nada. Va a seguir matando civiles”.

“Trump prometió que la guerra acabaría en un día, y todo el mundo lo estaba esperando. Él creía que Putin es amigo suyo, pero es un enemigo”, añadió. “Es un enemigo de Estados Unidos, de Europa y definitivamente de Ucrania”.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó 172 drones contra Ucrania durante la noche, incluidos más de 20 contra la ciudad oriental de Dnipro. La mayoría fueron derribados, pero uno impactó en el restaurante de un popular hotel situado junto al río que atraviesa la ciudad. Las explosiones sacudieron Dnipro durante toda la noche, y el restaurante, de madera y con forma de barco, estalló en un gran incendio.

En otras partes de la ciudad, drones o escombros alcanzaron casas y un edificio de apartamentos. Entre los heridos hay una mujer embarazada, según las autoridades. Los drones rusos también alcanzaron las ciudades orientales de Sumy y Kharkiv. El sábado, un misil alcanzó la ciudad natal del presidente Volodimir Zelensky, Kryvyi Rih, hiriendo a varias personas.

Estos ataques masivos se produjeron pocos días después de que Rusia y Ucrania acordaran cada una con Estados Unidos un cese de 30 días de los ataques contra infraestructuras energéticas. Ucrania había acordado inicialmente un alto el fuego total en el aire y en el mar, pero Rusia no le correspondió. Los habitantes de Dnipro, conmocionados por los ataques del viernes, afirmaron que estaba claro que cualquier acuerdo para detener los ataques contra las infraestructuras energéticas no había disuadido en absoluto al presidente ruso Vladimir Putin de ordenar ataques contra otros objetivos, incluidos lugares de reunión de civiles como restaurantes, hoteles y viviendas.

En Ucrania se ha producido una gran confusión en torno a los términos del acuerdo, ya que Rusia retrotrajo el acuerdo al 18 de marzo y sugirió que Washington levantara las sanciones a cambio, un término que no fue aprobado por Ucrania y que se consideraría inaceptable. Rusia también dijo que las violaciones del acuerdo lo anularían.

Ambos países ya se han acusado mutuamente de romper el alto el fuego.

Rusia ha dicho que Ucrania había “prácticamente destruido” una estación de medición de gas en la ciudad de Sudzha, al oeste de Rusia, que Ucrania controlaba hasta una reciente contraofensiva rusa. Ucrania ha negado ser responsable de tal ataque.

En sus declaraciones diarias del viernes, publicadas antes del ataque con drones a Dnipro, Zelensky dijo que había dado estas instrucciones al ministro de Defensa, Rustem Umerov: “Presente a nuestros socios estadounidenses todos los hechos relativos a los daños causados a nuestras infraestructuras energéticas por los ataques rusos”.

En el último día, dijo Zelensky, Rusia había atacado infraestructuras de gas en la región ucraniana de Poltava y dañado infraestructuras eléctricas en la ciudad meridional de Kherson. Otro ataque ruso en la ciudad nororiental de Kharkiv dañó equipos para el suministro de calefacción de la ciudad, dijo.

“Todo esto demuestra que Rusia seguirá saboteando la diplomacia y seguirá actuando de este modo, y que la única táctica de Moscú sigue siendo alargar la guerra”, afirmó Zelensky. “Putin puede decir cosas que suenen como si estuviera de acuerdo con el bando estadounidense, pero en realidad, el ejército ruso sigue avanzando con todos los medios militares disponibles”.

Zelensky ha caminado por una línea cuidadosa en las últimas semanas: tratando de advertir contra la confianza en que Putin acatará cualquier alto el fuego sin irritar a Washington, que sigue adelante con el objetivo del presidente Donald Trump de poner fin a la guerra rápidamente. Muchos ucranianos se enfurecieron con Trump después de que reprendiera a Zelensky en el Despacho Oval y luego cortara la prestación de asistencia militar estadounidense y el intercambio de inteligencia. Ambas cosas se han restablecido desde entonces.

En un edificio residencial próximo al restaurante, un periodista del Washington Post preguntó a un empleado de la conserjería que acababa de sobrevivir a la huelga si tenía algún mensaje para Trump. El hombre maldijo a Trump con una profana expresión ucraniana. Dijo que antes le gustaba y creía en el presidente estadounidense. “Mi opinión sobre él ha cambiado por completo”, dijo.

Al otro lado de la ciudad, Stas Smirnov, de 41 años, observó cómo ardía la casa en la que había vivido durante décadas. Había salido a comprar cigarrillos a una gasolinera minutos antes de que un dron ruso se estrellara contra su residencia, una decisión tomada al azar que probablemente le salvó la vida. Su hija pequeña estaba de vacaciones en España.

Pero Vitalii, el guardia de seguridad que había contratado para vigilar la casa, había muerto en el ataque. Smirnov haría todo lo posible por ayudar a su familia, dijo. Aún no podía creer que Vitalii hubiera desaparecido.

Mientras tanto, Irina Presnikova, de 44 años, daba vueltas a la manzana para intentar calmarse. Vecina de Smirnov, estaba en su casa, a menos de tres metros del lugar del impacto. Estaba conmocionada pero, por lo demás, bien. “Oí que iba a haber un alto el fuego durante un mes”, dijo. “Hemos tenido la experiencia contraria. Ahora disparan aún más”.

Los bomberos corrían de un lado a otro hacia su camión, arrastrando mangueras de un lado a otro. Instaron a Smirnov a sacar un coche de su garaje antes de que también se incendiara.

Lo aparcó al final de la calle y se bajó para seguir viendo cómo ardía la historia de su familia. Ya habían desaparecido muchas cosas: su casa, Vitalii, cualquier sensación de seguridad.

Ahora sólo podía pensar en Guinness, su gatito de cinco meses, llamado así por su pelaje marrón y negro. Estaba en casa cuando se produjo el ataque, pero el incendio seguía activo y no había forma de encontrarlo. Smirnov dijo que tenía pocas esperanzas de que el gatito hubiera sobrevivido, pero que no se iría hasta que los bomberos le dejaran al menos entrar a mirar.

Por la mañana le permitieron empezar a buscar. Peinó los restos de su casa, comprobó el sótano cubierto de humo y ceniza tres veces sin suerte.

Luego volvió a comprobarlo. Y allí estaba Guinness, cubierto de hollín, acurrucado bajo un sofá. Smirnov no sabía si había estado allí todo el tiempo, invisible a través del humo, o si había encontrado el camino hasta allí más tarde. No le importaba. Cogió a Guinness en brazos, lo arropó contra su pecho y le metió la cremallera en la chaqueta de cuero para que no pasara frío. Luego lo dejó en casa de su madre para que se recuperara.

Lo había perdido casi todo. Pero no todo, después de todo.

“No me importa mi edificio, mi casa, porque tiene 25 años”, dijo. “Me trajo mucha felicidad, pero quizá éste sea el final de su historia. Debería escribir otra”.