La comparsa Testarudos fue la ganadora del corso cruceño 2025, innovaron en hologramas y diseños mecatrónicos

La comparsa Testarudos ve con mucho agrado que se adhieran más agrupaciones al corso cruceño y que haya más postulantes a coronadores.

Santa Cruz.- Por tener un carro alegórico más grande, la innovación de un colibrí mecatrónico que se movía en 360 grados, hologramas 3D carnavaleros y la reina Paula I que derrochaba alegría, Testarudos fue elegida como la comparsa ganadora del corso cruceño 2025.

“Estamos innovando lo que, en otros años, (el público) no estaba acostumbrado. Por ejemplo, los hologramas. Personalmente, yo no había visto hologramas. No es que nos estamos igualando a otro país. La vara ya está más alta y es un beneficio para Santa Cruz (y) es la satisfacción que tenemos de transmitir nuestras tradiciones. Somos carnavaleros por tradición en la sangre”, dijo la reina de la comparsa Testarudos, Paula Palacios I, en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Sobre la innovación en mecatrónica, el integrante de Testarudos, Alejandro Mancilla, detalló que al colibrí volador tuvieron que acoplarle motores para que pueda moverse y aletear, además de una grúa que le dio el movimiento de 360 grados sobre el carro alegórico.

“Así (el colibrí) pueda darse la vuelta, girar para un lado, girar para el otro y se le puso bombas de agua. De esa forma él bajaba, tocaba una flor como tomando el polen, se levantaba y le tiraba a todo el mundo agua”, explicó el entrevistado y agregó que también se le agregaron columpios y hologramas 3D al carro de la reina Paula I.

Mancilla expresó que su comparsa ve con mucho agrado que se adhieran más agrupaciones al corso cruceño y que haya más postulantes a coronadores porque esto genera movimiento económico a Santa Cruz.

“Yo aplaudo que haya hartos postulantes a ser coronadores porque mientras más personas inviertan en ser coronadores, el gran ganador es Santa Cruz porque van a recibir más personas, van a trabajar en trajes, más personas van a trabajar en música, en equipos. Es decir, el gran ganador de este movimiento, son los cruceños”, concluyó Mancilla.

