Macron y Starmer, satisfechos con la propuesta de EE.UU. para una tregua en el conflicto ucraniano

Fuente: https://actualidad.rt.com

En medio de las tensas relaciones entre Europa y EE.UU. tras la llegada de Donald Trump al poder y su conflicto con Vladímir Zelenski en la Casa Blanca, los líderes europeos que antes insistían en garantías de seguridad para Ucrania y reiteraban que la apoyarían «el tiempo que sea necesario», se mostraron felices ante el acuerdo alcanzado el martes entre las delegaciones estadounidense y ucraniana en la ciudad saudita de Yeda .

El presidente francés Emmanuel Macron elogió los avances en las conversaciones de paz y agregó que ahora depende de Rusia garantizar la firma de un cese el fuego.

«Acojo con satisfacción los progresos realizados durante las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania celebradas hoy en Yeda, especialmente en lo que respecta a la idea de un posible alto el fuego de 30 días. La pelota está ahora claramente en el tejado ruso», escribió el mandatario en X

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La misma jornada, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó la reunión de un «avance extraordinario». «Acojo con gran satisfacción el acuerdo alcanzado hoy y felicito al presidente [Donald] Trump y al presidente [Vladímir] Zelenski por este avance extraordinario», dijo.

«Este es un momento importante para la paz en Ucrania. Ahora todos debemos redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar una paz duradera y segura lo antes posible», agregó.

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, declaró que una tregua de 30 días es un «paso importante y correcto» hacia una paz justa. «Estamos con Ucrania y Estados Unidos y acogemos con satisfacción las propuestas de Yeda», expresó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que «se trata de un avance positivo que puede suponer un paso hacia una paz global, justa y duradera para Ucrania», al tiempo que celebró la reanudación de suministros militares y datos de inteligencia por parte de Washington a Kiev.

¿Qué logró Trump en Yeda?

Este martes, Ucrania expresó su disposición a aceptar la propuesta de EE.UU. de introducir un alto el fuego temporal de 30 días con Rusia que pueda extenderse por acuerdo mutuo entre las partes del conflicto.

Según el documento final del encuentro, las delegaciones acordaron nombrar a sus equipos negociadores e iniciar de inmediato las conversaciones para lograr una paz duradera. Washington se comprometió a discutir estas propuestas con representantes de Rusia, mientras que la parte ucraniana reiteró que los países europeos deberán participar en el proceso.

Cambio de retórica

Anteriormente, líderes europeos se mostraban insatisfechos con casi todos los pasos del mandatario estadounidense: desde el diálogo con el presidente ruso Vladímir Putin hasta la suspensión temporal de la ayuda a Kiev.

Así, Scholz, por ejemplo, tachó a Trump de «egoísta» por exigir que Ucrania le entregue sus recursos naturales a cambio de ayuda. Además, afirmó que nunca apoyará «una paz impuesta a Ucrania» e insistió en seguir armando al país.

El presidente francés dijo en una ocasión que el plan de alto el fuego que negocia Washington humillaría a Ucrania desmilitarizándola. En su lugar, elaboró su propio plan de resolución de la crisis conjuntamente con el primer ministro británico, que prevé el despliegue de tropas de paz europeas en el país, una propuesta rechazada firmemente por Rusia. Al igual que la mayoría de otros dirigentes del bloque, Macron se mostró contrario a apoyar un alto el fuego sin garantías de seguridad para Kiev.

Londres y París han criticado en más de una ocasión los contactos de Donald Trump con las autoridades rusas. Antes de su viaje a EE.UU. en febrero, el líder francés afirmó que buscaría convencer a su homólogo de que «le conviene colaborar con los europeos en este momento». «Le voy a decir, en esencia, que no se puede ser débil frente al presidente Putin. No es lo suyo, no es su marca registrada, no le conviene», expresó.

Además, tras su escandaloso comportamiento en la Casa Blanca y la disputa con Trump, Zelenski viajó al Reino Unido, donde se abrazó con Starmer, quien le prometió apoyo por «el tiempo que sea necesario».

Mientras, Donald Trump denunció que tanto el líder francés como el británico «no hicieron nada» para poner fin al conflicto ucraniano en sus tres años de duración.