Magisterio de Cochabamba critica las medidas del presidente Arce: «Son desesperadas y desorientadas»

No hay condición para las clases virtuales.

Fuente: ATB

El Magisterio Urbano de Cochabamba rechazó categóricamente las medidas anunciadas por el presidente Luis Arce, entre las que se contempla la implementación de la educación virtual como respuesta a la crisis de combustible que afecta al país.

El dirigente del sector, Élmer Revollo, cuestionó duramente la postura gubernamental, calificando las diez medidas presentadas por el mandatario como «desesperadas y desorientadas». «Parecía que el presidente no sabía lo que estaba anunciando», afirmó Revollo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En sus declaraciones, el dirigente aseguró que el magisterio está «dispuesto y capacitado» para llevar adelante la educación virtual si fuese necesario, pero advirtió sobre los efectos negativos que esta modalidad podría tener a largo plazo. «La educación virtual jamás va a reemplazar la educación presencial (…). Si nos trasladamos a la educación virtual, esto va a ser catastrófico para los siguientes años», señaló.

Revollo también remarcó que la crisis de combustible no es una responsabilidad del sector educativo, sino del Gobierno, y criticó que se busque trasladar las consecuencias de esta situación a las aulas. «El sector de la educación no puede cargar con una responsabilidad que no le corresponde», sentenció.