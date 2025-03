Magisterio urbano exige al Gobierno mejora de salarios, ítems y nivelación horaria

Realizaron una marcha este miércoles en la capital cruceña. Indicaron que a nivel nacional se masificarán las protestas. Fuente: Unitel

La mañana de este miércoles, en Santa Cruz de la Sierra, el Magisterio urbano realizó una marcha de protesta contra el Gobierno nacional al que exigen mejora en su salarios, ítems y nivelación horaria. Anunciaron que masificarán las movilizaciones a nivel nacional hasta que sean convocados por el Ministerio de Educación a una reunión donde se cumplan los compromisos asumidos.







Osmar Cabrera, dirigente de los maestros, indicó que no recibieron respuesta por parte del Gobierno por lo que iniciaron una seria de protestas que llevarán a cabo en Santa Cruz y se extenderá a nivel nacional.

“Estamos iniciando las medidas de presión exigiendo un salario que recupere el valor adquisitivo de nuestro sueldo, estamos exigiendo mejoras en los salarios y atención en la educación, no hay ítems, no hay nivelación de hora, no cumplen acuerdos firmados”, explicó Cabrera.

La marcha llegó hasta la dirección departamental de Educación, ubicada en el centro cruceño, donde algunos maestros se crucificaron en la puerta y quemaron muñecos.

“Tenemos más movilizaciones y masificaremos las medidas, esperamos que el Gobierno nos convoque, que la Central Obrera se ponga los pantalones y se negocie un incremento salarial”, agregó el dirigente de los maestros.

Sobre las protestas indicaron que en otros departamentos se sumarán a las protestas programadas para los próximos días.