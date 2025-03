Manfred usa su cuenta de X para denunciar detención “injusta” de Jeanine Áñez

«En un futuro gobierno, esta historia no se repetirá. No habrá perseguidos políticos, no habrá deslealtades y no habrá traiciones. La justicia no será un arma para castigar a los adversarios, ni el poder una herramienta para la venganza. Bolivia necesita reconciliación, justicia real y un futuro donde nadie más tenga que sufrir lo que Jeanine Áñez ha sufrido», afirmó Reyes Villa.