Marcelo Claure anuncia que en los próximos días revelará la magnitud de la crisis que deja el MAS

El empresario afirma que la población tendrá que hacer sacrificios para salir de la situación actual y un nuevo liderazgo deberá tomar las decisiones difíciles para ese cometido.

El empresario Marcelo Claure. Foto: RRSS Claure

Boris Bueno Camacho / La Paz

El empresario boliviano afincado en Estados Unidos, Marcelo Claure, expresó su preocupación por la difícil situación económica que atraviesa el país, la cual -afirma- es producto de las malas políticas económicas del Movimiento al Socialismo (MAS) durante los 19 años al frente de la administración de Estado, que provocaron que se agoten los recursos financieros que eran propiedad de los bolivianos, pero que fueron dilapidados en los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora.

Claure señaló que en los próximos días dará a conocer los resultados de un estudio que efectúa sobre la magnitud de la crisis que afronta el país y que necesitará de un sacrificio de todos los bolivianos para poder salir de ella; empero, aseveró que es posible hacerlo siempre y cuando un nuevo gobierno se instaure en el país que tome las medidas difíciles, pero necesarias, que permitan reencauzar el rumbo de la nación por el camino del desarrollo y la prosperidad.

“En los próximos días, mostraré la magnitud del desastre. Mi objetivo es crear conciencia y preparar a los bolivianos para los sacrificios necesarios para salir adelante. Bolivia puede ser un país próspero Tenemos esperanza. Bolivia es rica en recursos naturales, minerales, agricultura y turismo. Solo necesitamos un liderazgo sincero que diga la verdad y tome decisiones difíciles. Los bolivianos estamos listos para afrontar esta crisis”, escribió en su cuenta de la red social X.

El financista lamentó ver que Bolivia colapsa económicamente con filas interminables por gasolina, los precios de los alimentos por las nubes y una pérdida total del poder adquisitivo lo que condena a varias familias a hundirse en niveles de pobreza alarmantes, Asimismo, recordó que ofreció su ayuda al gobierno actual en su calidad del mayor inversionista latinoamericano, pero recibió como respuesta el rechazo del presidente Arce a recibirlo.

“Tras analizar la situación, entendí que 19 años de gobierno del MAS han destruido nuestra economía. Se gastó dinero que no teníamos, se firmaron contratos petroleros sospechosos con participación de familiares del presidente, se crearon empresas estatales ineficientes y se malvendió nuestro gas natural sin reinversión. Hoy Bolivia tiene un déficit fiscal superior al 10%, uno de los más altos del mundo. Las reservas están agotadas. En lugar de reconocer la realidad, el gobierno mintió, y ahora estamos en bancarrota”, lamentó.

En criterio de Claure el actual gobierno ha tomado medidas que agravan la crisis que atraviesa el país, porque comenzó a imprimir dinero sin respaldo, lo que pone al país en puertas de una hiperinflación si es que no se paraliza esa práctica; también cuestiona que, al no haber créditos externos, se usen los ahorros que poseen los bolivianos en los fondos de pensiones y la participación azarosa de su familia en negocios que comprometen la fe del Estado.

“Este gobierno está haciendo todo lo posible para destruir el país antes de irse. Esto tiene que parar. Presidente Arce, si no detiene esta destrucción, usted y su familia deberán enfrentar las consecuencias. Sabemos que su hijo ha estado involucrado en negocios turbios. Gobierne para Bolivia, no para su bolsillo. Si no lo hace, el pueblo jamás lo perdonará”, advirtió al primer mandatario.

Nuevamente, el inversionista connacional instó a la población boliviana a la unidad en torno a ‘un único líder de oposición’ para vencer al MAS y reconstruir Bolivia, porque es la única salida para retomar la senda del desarrollo, propuesta que hace, según sus propias palabras, para evitar una catástrofe económica de magnitud. “No quiero ser recordado solo como un empresario global. Quiero ser recordado como un boliviano que lo dio todo por su país para evitar su caída y convertirlo en una gran nación”, resaltó.