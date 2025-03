María Corina Machado: «Venezuela será libre y todos sus ciudadanos iguales ante la ley»

En un mensaje de video grabado y proyectado durante el acto por el Día de la Mujer en el Ayuntamiento de Madrid, la líder venezolana insistió en sus denuncias contra el “régimen tiránico” que “viola” el Estado de derecho

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este viernes que “Venezuela será libre y todos sus ciudadanos iguales ante la ley”, un principio fundamental por el que los venezolanos lo están “arriesgando todo” y ante el que no descansarán hasta conseguirlo.

En un mensaje de video grabado y proyectado durante el acto por el Día de la Mujer en el Ayuntamiento de Madrid, Machado insistió en sus denuncias contra un “régimen tiránico” que prima en Venezuela y “viola” el Estado de derecho, la Constitución venezolana y la “absoluta” victoria del candidato opositor Edmundo González en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

“Además –añadió,– asesina y tortura a miles de inocentes. Pero, no conforme con eso, Nicolás Maduro pretende adelantar ahora una reforma a nuestra Constitución, con la cual pretende introducir la desigualdad ante la ley en el propio texto. Mal aterrado por su derrota en las urnas, Maduro pretende ahora adulterar las bases constitucionales del sistema electoral y la ley venezolana pretende así bloquear toda posible derrota electoral en el futuro”.

En otras palabras, aclaró, Maduro quiere “consumar en el plano institucional su carácter totalitario”.

“Venezuela entera repudia este sistema y los demócratas somos una inmensa mayoría organizada. Nuestra lucha es tan justa como necesaria y nuestro espíritu se fortalece más y más cada día ante cada adversidad”, aseveró.

El Ayuntamiento de Madrid otorgó a Machado y a las mujeres venezolanas el premio Clara Campoamor, galardón en nombre de una figura que la opositora venezolana definió como decisiva para que en España se aprobara el sufragio femenino, un hecho que fue una “enorme conquista” y “la reafirmación del principio universal de igualdad ante la ley”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado se dirige a sus partidarios en una protesta antes de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro el viernes para su tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025. REUTERS/Gaby Oraa

Machado expresó que con el premio también se rinde homenaje a millones de mujeres venezolanas que “jamás” descansarán hasta “recuperar la libertad y la democracia en Venezuela”.

Machado, responsabilizó este jueves al dictador Nicolás Maduro por la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner fin a la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela.

“Se lo dijeron, firmó un acuerdo y se le quitaron las cosas (sanciones) y qué hizo, incumplió lo que firmó, ¿quién es el culpable de que se reponga la sanción? ¿Quién es el culpable? Es Nicolás Maduro y la gente lo sabe”, declaró la ex diputada en una entrevista con el medio digital La Gran Aldea, transmitida por Instagram.

Machado aseguró que la crisis económica que enfrenta el país ya “es horrible” y que el dinero generado por las operaciones petroleras “se usa para reprimir” a la población.

“Obviamente, no nos vamos a quedar ahí de brazos cruzados esperando a ver qué pasa (…) el mundo tiene que remangarse las mangas, echarle pichón juntos, porque tenemos una oportunidad extraordinaria por delante, dura, durísima, no es fácil lo que estamos enfrentando y no están atacando, nos están descalificando, están reprimiendo”, afirmó.

El mismo jueves, el presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, exigió que se tomen medidas legales contra quienes promovieron sanciones contra Venezuela.