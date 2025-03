Más de 150 afectados denuncian a constructora MAGC por estafa

Los denunciantes lamentaron que la Notaria haya avalado los supuestos contratos dolosos y que el Viceministerio de Defensa del Consumidor desestimara abordar el caso por considerarlo un conflicto entre privados.

Fuente: El Diario

Al menos 150 personas denunciaron por presunta estafa a la constructora MAGC, tras haber entregado montos mayores a $us 10.000 por la construcción de viviendas que no fueron concretadas; el gerente de esta empresa, Miguel Ángel G. C., fue aprehendido esta semana y se reveló que enfrenta no menos de 18 procesos judiciales previos por varias irregularidades.

El jueves, en horas de la noche, el empresario fue aprehendido en Santa Cruz y llevado a la fuerza anticrimen por la presunta comisión de los delitos de Asociación Delictuosa y Estafa Agravada, luego de que la Policía llegara a dispersar a un grupo de afectados que se había apostado en la puerta principal de la constructora desde la tarde, para reclamar por el retraso en la ejecución de las obras y exigiendo la devolución de su dinero.

Diversas denuncias señalan que a más de seis meses, e incluso años, de haberse entregado la cuota inicial del 35% del precio total de la construcción en terreno propio, la empresa solo hizo zanjas y fijó algunos pilares, dejando la obra abandonada.

El Sistema Integrado de Registro Judicial (Sirej) señala que el empresario enfrenta casi dos decenas de procesos civiles y penales por estafa, falsedad material, incumplimiento de contratos y ejecución coactiva de sumas de dinero, entre otras figuras.

Los denunciantes denunciaron la supuesta complicidad de una notaría que habría avalado los contratos en beneficio de la empresa y lamentaron que el Viceministerio de Defensa del Consumidor desestimara abordar el caso por considerar que se trata de un conflicto entre privados.

Los denunciantes advirtieron que hay personas en otras ciudades, como Trinidad, Cochabamba y La Paz, que ya firmaron contratos con MAGC y que podrían ser igualmente estafadas.

