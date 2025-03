Medicamentos caros y escasos: Bioquímicos advierten que los problemas pueden agudizarse si el Gobierno no soluciona el tema dólar

Señalan que hay desabastecimiento en farmacias ya que los costos de importación se elevaron al no conseguir dólares al cambio oficial. Advierten con una cadena de afectación para la población.







Fuente: Unitel

Desde el Colegio de Bioquímicos de Santa Cruz advierten el incremento de precios y escasez de medicamentos en las farmacias se debe al elevado costo de importación por la falta de dólares en el país. Aseguran que se puede desencadenar un problema para la población que necesite cumplir con tratamientos por alguna enfermedad.

Freddy Zeballos, vicepresidente del Colegio de Bioquímicos, indicó que hasta diciembre de 2024 el precio de los medicamentos subió en un 100%, lo que está dejando a las farmacias sin stock. Agregó que si la población ya los compraba con precio elevado, los importadores sufren el mismo problema al no encontrar el dólar en el cambio oficial, y deben acudir al mercado paralelo.

“El problema es el dólar, muchas de las farmacias estamos desabastecidas, estamos descapitalizadas porque no compramos la misma cantidad de medicamentos. El dólar ha ido encareciendo todo esto”, advirtió Zeballos.

En farmacias el stock de medicamentos disminuyó considerablemente, creen que se están comercializando los remanentes importados del pasado año, y los precios para este año pueden sufrir más variaciones.

[Foto: UNITEL] / Freddy Zeballos, vicepresidente del Colegio de Bioquímicos.

“Puede pasar lo de la pandemia, que uno no encontraba los medicamentos y si hallaba no era del mercado legal y el precio era altísimo. Seguimos con el problema del dólar y la población no sabrá como curarse cuando se enferme”, añadió el vicepresidente del Colegio de Bioquímicos.

A decir de Zeballos la población será afectada por partida doble, tendrá que comprar los medicamentos más caros, y cuando no logre adquirirlo, cortará un tratamiento médico, afectando a su salud.

“Vamos a sentir la sicosis como las colas en surtidores, la población irá a buscar tratamiento, llegará a adquirir una parte, y causará resistencia en antibióticos, será otro problema para el paciente porque necesitará moléculas más caras”, explicó el bioquímico.

Este sector, al igual que la población, aguarda una solución a la falta de dólares, con la que podrán importar diferentes productos con precios regulares, garantizando estabilidad económica y emocional en las personas.