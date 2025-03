Meloni, escéptica ante la propuesta de enviar tropas a Ucrania

Meloni aseguró que Zelenski “quiere trabajar para mirar hacia adelante” y no detalló el contenido de lo tratado en su conversación telefónica de anoche con Trump.

“Hay que estar seguros de que, cuando se logre la paz, no se vuelva para atrás”, ya que “la única cosa que no nos podemos permitir es una paz que no perdure”. Esto “no se lo puede permitir ni Ucrania ni Europa ni Estados Unidos”, advirtió Meloni.