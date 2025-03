“Mi hijo me salvó”: Desgarrador testimonio de una familia que casi fue aplastada por una pared

La Paz. El muro de la vivienda colindante se vino abajo y sepultó parte de la casa vecina. Sus ocupantes se salvaron de milagro.

Fuente: Red Uno

Un hecho que provocó gran preocupación en una familia se registró en el departamento de La Paz, sobre la calle Juan Gutiérrez, donde un muro cayó encima de una vivienda, provocando graves daños materiales.

Según el relato de los ocupantes de la vivienda, todo ocurrió en cuestión de segundos; vieron tierra y casi todo se les vino encima.

“Poco a poco estaba cayendo la tierra y, de repente, en cuestión de segundos, se ha caído. Todo está humedecido, la ducha, el lavamanos, la lavandería… entonces supongo que eso ha debido ser”, relató uno de los ocupantes de la casa.

Por su parte, una de las mujeres que habita la casa contó que se encontraba recogiendo la ropa lavada de sus hijos cuando escuchó el crujir de los vidrios y las paredes a punto de caer.

“Estaba queriendo recoger mi ropa y he visto que ya estaba viniendo la tierra, entonces me hice un lado. De pronto, todo cayó. Ha sido en un momento. Toda la ropa que lavé, el uniforme de mi hijito, todo está enterrado ahí”, contó la mujer entre lágrimas.

Otra de las personas visiblemente afectadas es una mujer de la tercera edad, que trataba de salir a realizar sus necesidades y fue sorprendida por el polvo. Su hijo la sostuvo y la sacó del lugar.

“Me ha agarró mi hijo, me ha jalado. Yo no podía bajar las gradas, mi hijo me ha agarrado. Todo era una polvareda”, relata.

La familia pide ayuda de las autoridades para que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido, a fin de poder afrontar los daños causados.