Monseñor Leigue: «El que se cree muy seguro, cuídese de no caer»

En su homilía, René Leigue, la máxima autoridad de la Iglesia católica en Santa Cruz, resaltó que la «seguridad está en Dios y no en nosotros mismos»

«El que se cree muy seguro, cuídese de no caer», remarcó varias veces monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, casi al finalizar su homilía este domingo, desde la basílica menor de San Lorenzo de Santa Cruz (catedral).

El líder religioso manifestó que «amar a Dios es amar al prójimo, entonces este año estamos llamado a eso. Dios no tiene culpa de esto (la crisis económica por la que atraviesa el país), si lo estamos pasando mal no es culpa de él».

Agregó que «Dios se preocupa por nosotros, pero son algunos los que no quieren salir (cambiar) y él quiere liberarnos, espera de nosotros. Él nos deja en la libertad para ayudarnos en las cosas, no nos impone».

Es por ello que, monseñor sugiere que «escuchemos al Señor, él está con nosotros, que estamos pasamos momentos tan complicados. De lo único que no podemos dudar es de nuestra meta, porque eso es Dios».

Asimismo, monseñor Leigue pidió que cada quien se haga responsable de sus decisiones y deje de culpar a terceros por sus acciones. «El Señor nos pide ser responsables con nosotros mismos, que tomemos nuestras decisiones, hacer las cosas mejores. Él está con nosotros, no nos abandona, no nos sintamos que podemos ir por nuestra cuenta».

Añadió: «Pareciera que hay algunos poderosos que quieren salir solos, pero no nos olvidemos que somos personas y necesitamos de él (Dios), no nos olvidemos que somos finitos en este mundo. El que se cree muy seguro, cuídese de no caer. La seguridad está en Dios y no en nosotros mismos», manifestó.

