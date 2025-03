Morales dice que a finales de marzo se definirá el destino del instrumento político

El exmandatario aclaró a los exmilitantes del MAS que no deben inscribirse al Frente Para la Victoria (FPV), al menos por el momento.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

Pese al reciente acuerdo firmado con el Frente Para la Victoria (FPV), el expresidente Evo Morales afirmó que todavía se debe esperar a finales de marzo para definir qué sucederá con el instrumento político, luego de haber perdido y renunciado a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El Frente Para la Victoria no es una alianza, es un acuerdo, significa que es una sigla prestada. Algunos compañeros me preguntan si ahora hay que inscribirse al partido, pero no. Vamos a esperar al 29, 30 y 31 de marzo para definir cuál va a ser la nueva sigla del instrumento político”, informó en su programa en radio Kawsachun Coca.

Morales

El encuentro se realizará en Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba, y tiene como fin ultimar detalles de cara a las elecciones del 17 de agosto.

Morales firmó en febrero un acuerdo con el FPV para poder participar de las elecciones. Posteriormente, instruyó a la militancia “renunciar masivamente” al MAS.

Sin embargo, todavía considera que no es momento de inscribirse al FPV, pues es solo una sigla prestada.

En su programa, el exmandatario explicó la diferencia entre el instrumento político y la sigla; dijo que, pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconozca a Grover García como jefe nacional del MAS, en la práctica, son las bases y las organizaciones que componen lo que es un movimiento político. Todo lo demás, es mera formalidad.

Asimismo, Morales criticó al actual Gobierno por, en su criterio, haber destruido la imagen del MAS en estos cuatro años y tres meses de gestión.

“Antes la sigla era marca de dignidad, de seguridad, de estabilidad, de economía. Era una imagen de Bolivia al mundo, pero por culpa del Gobierno ya no representa ese pueblo digno”, fustigó.

Por ello, considera que es normal que la militancia renuncie al partido. Dijo que aquellos que presentaron su renuncian “son los verdaderos revolucionarios”.

Sin embargo, en el caso de los diputados y senadores, reiteró que permanecerán en el cargo, debido a que están ocupando “un mandato del pueblo” que deben respetar hasta el final.

