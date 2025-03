Morales dice que Arce vive sólo de “limosna” externa y que culpa a la ALP de la crisis en el país

El expresidente Evo Morales sostuvo este domingo que el Gobierno de Luis Arce vive de la “limosna” de la deuda externa y que por eso culpa a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de no aprobar los créditos internacionales.

Morales contó que a inicios de su gestión, Arce le pedía reuniones y le sugería que reciba dinero del G20, porque era el “primer presidente indígena”.

“Cuando empezamos, qué me ha propuesto Lucho, me dice presidente Evo ya tengo el paquete para pedir plata a G20, como es presidente indígena, podemos pedir plata legal, eso es mendicidad. Limosna, limosna. En la segunda reunión me dice, como es el primer presidente indígena, hay que pedir que el G20 venga a sesionar a Bolivia, aquí vamos a sacar más plata”, indicó Morales.

Dijo que le da vergüenza que Arce culpe a la ALP por la crisis que vive el país en cuanto a la falta de dólares, escasez de combustible, la subida de la canasta familiar.

“Depender de la deuda externa, echar la culpa a la Asamblea, no está aprobando. Nosotros nunca hemos dependido de la deuda externa, es importante, pero depender de la deuda externa para los gastos corrientes, no pues. Me avergüenza, para mí es una vergüenza echar la culpa a la ALP de porque no está aprobando los créditos, y por eso no hay combustible”, manifestó.

En varias ocasiones, Arce culpó a la ALP de no querer aprobar los préstamos internacionales que irían en favor de la población y que, ante la negativa, se estaba dando el encarecimiento de productos y la falta de gasolina y diésel en el país.

