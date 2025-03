Morales dice que ‘no hay mando’ en el gabinete y que algunos ministros se sienten ‘presidenciables’

El senador Leonardo Loza indicó que la dirigencia del MAS elude la comunicación con el presidente Luis Arce y que lo “mandan a volar”.

Por Mauricio Diaz Saravia

Fuente: La Razón

El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que “no hay mando” por parte del presidente Luis Arce en su gabinete de ministros y que algunos de ellos “se sienten presidenciables”. Incluso dijo que hay “problemas serios” entre el mandatario y el vicepresidente David Choquehuanca.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No hay mando en Bolivia, no hay mando dentro del gabinete. Hay problemas serios entre el Presidente y el Vicepresidente. Hace una o dos semanas, hay problemas serios. Algún ministro se está parando y está diciendo ‘a mí me toca ser presidente, no a Lucho’; es un problema interno”, dijo en su programa dominical de Kawsachun Coca.

Como acostumbra el exmandatario, atribuyó esa información a funcionarios del mismo Gobierno.

Y agregó: “Hasta yo puedo pensar, espero que no sea así, (que) algunos ministros que se sienten presidenciables y le están saboteando (la gestión) a Lucho (Arce)”.

El exmandatario advirtió una falta de liderazgo de Arce y dijo que, si un ministro incumple una orden, dice “que le toca ser presidente”, lo dejaría “fuera” de su equipo de trabajo.

Sin embargo, Morales dijo que la presunta inacción del jefe de Estado se debe a que “saben los negocios turbios del presidente. (Entonces) ¿cómo le va a botar? Tiene que aguantar, están protegiéndose”.

En la misma línea, dijo que, incluso, varios diputados arcistas “ni se saludan” y que tienen “serios problemas”. “Están haciendo política por la plata, no por la patria”, remató.

Sin embargo, no son los únicos problemas que advirtió el expresidente.

También mencionó que existen “diferencias” entre Arce y la nueva dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado ahora por el dirigente campesino Grover García.

En la misma línea, el senador evista del MAS Leonardo Loza señaló: “Los truchos dirigentes del MAS no le responden la llamada a Lucho. Escuché de algunos dirigentes que el Presidente todos los días anda llamando a los del MAS, pero le mandan a volar”.

Morales, alejado de la presidencia del MAS y del presidente Luis Arce, se convirtió en un duro crítico del Gobierno; renunció al MAS y ahora es candidato presidencial con otra fuerza política, el Frente Para la Victoria (FPV).

Fuente: La Razón