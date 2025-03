“No es obligatorio que vaya”: Abogado afirma que Evo no asistirá a declarar por la crisis de 2019

La defensa del exmandatario sostiene que su cliente es “víctima” y no tiene obligación de comparecer.

Fuente: Correo del Sur

El exprocurador general del Estado y abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, afirmó este viernes que el exmandatario no ha sido notificado para declarar en el juicio por los hechos de 2019 y que, aunque recibiera el documento, no comparecería.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Evo Morales, en ese caso, es víctima. La víctima tiene un tratamiento especial, puede o no ir a declarar. No es obligatorio que vaya, peor aún si no ha sido notificado”, declaró Chávez en conferencia de prensa, reiterando que su defendido no tiene por qué declarar.

En contraste, desde el Gobierno señalaron que si el presidente Luis Arce es convocado formalmente, cumplirá con la declaración. La postura de Chávez surge luego de que la defensa de Luis Fernando Camacho solicitara la comparecencia de Arce, Morales y Álvaro García Linera como testigos de descargo en el proceso judicial.