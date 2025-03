“No hay que mentirle al pueblo”: Evo refuta a Arce y dice que el país “está en quiebra”, pero admite que “la Asamblea tiene que aprobar créditos”

“ Si el Estado no estuviera en quiebra no faltaría plata para comprar combustible . Sobraría, pues. Esa es la mejor prueba, puedo equivocarme, pero para mí la mejor prueba de que el Estado está en quiebra (es que) no hay plata ni para comprar combustible”, añadió.

“Mi experiencia, a las nuevas generaciones, como hermano mayor quiero decir: no se miente al pueblo. Podemos equivocarnos, nunca se miente , con la mentira no se hace política, menos el reveseo, es mi experiencia. Es mejor ser sincero”, afirmó.

El miércoles pasado, en medio de las protestas de la ciudadanía por los problemas en el suministro de combustibles, anunció 10 medidas para afrontar la crisis, entre ellas el horario continuo.

“Nosotros no estamos pidiendo limosna. Nosotros no estamos pidiendo más que los créditos que el Estado puede pagar, porque hoy el problema que enfrentamos no es que la economía esté quebrada, no es que estamos en una crisis económica, estamos enfrentando un problema de iliquidez de dólares norteamericanos, de dólares, de divisas, de moneda extranjera, para pagar las importaciones de combustible”, afirmó Arce.

Para Morales, es una forma de “depender de la deuda externa para comprar gasolina”. En su juicio, “es un Estado mendigo ya, es un Estado limosnero”.

No obstante, el líder del evismo avaló la aprobación de créditos, que sus legisladores se niegan a aprobar en el Legislativo.

“Claro, la Asamblea tiene que aprobar créditos para inversión pública y no para gasto público, no para comprar gasolina. Como no se ha previsto, entonces hay que echar la culpa a la Asamblea, por culpa de la Asamblea no hay diésel”, dijo

El Gobierno de Arce aclaró que ningún de los créditos, que suman más de 1.600 millones de dólares, es para comprar combustibles, sino que su aprobación impulsará el flujo de dólares que son necesarios para pagar los carburantes en el mercado externo.

En criterio de Morales, las “autoridades de ahora son expertos para la lavarse las manos por eso nunca se contagian con H1N1”.

“El poder Ejecutivo no es responsable de nada, todo es programas externos, que los cambitas, que los comerciantes, que la Asamblea, que el evismo… todos son culpables, menos el Gobierno”, señaló.

El Gobierno activó un plan para incrementar el volumen de combustibles de 50% a 80% a escala nacional. Sin embargo, aún no ha puesto fecha para cerrar el “bache” de flujo de dólares.