“No podemos hacer un cierre técnico sin estabilizar el talud”, dice la Alcaldía ante el pedido de vecinos de K’ara K’ara

Este lunes se cumple el tercer día de bloqueo en el botadero de Cochabamba, lo que ha provocado que una gran cantidad de basura se acumule en las calles.







Fuente: Unitel

Un nuevo bloqueo en el ingreso al botadero de K’ara K’ara genera preocupación en la población cochabambina, la cual sufre por la acumulación de basura en las aceras de sus casas y distintas calles de la ciudad. La medida se cumple por parte de vecinos de la zona sur, quienes exigen el cierre definitivo del relleno sanitario.

Desde la Alcaldía de Cochabamba han aclarado que el cierre técnico se debe realizar en el vertedero y no es algo que se pueda realizar de la noche a la mañana ya que se debe seguir un procedimiento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto: Dayana Bayá – UNITEL] / Bloqueo en el botadero de K’ara K’ara

“Los vecinos tienen algún problema, porque saben que el cierre técnico es un proceso que va llevar mucho tiempo y también saben que es necesario llevar la basura todavía, no podemos hacer un cierre técnico sin estabilizar el talud”, dijo Gustavo Camargo, secretario de Gobernabilidad a UNITEL.

La autoridad indicó que ya se tiene una empresa adjudicada, por lo que los trabajos para proceder con dicho cierre técnico deben hacerse paso a paso.

“La licitación pública tiene dos componentes, uno es llevarnos la basura y otra es el cierre técnico; el cierre técnico es un proceso largo, porque la idea es de que todo lo que es K’ara K’ara se convierta en un área verde, pero para eso tenemos que tener la celda”, manifestó.

Pero ¿cómo se cerrará esta celda para finalmente concluir con los trabajos en el botadero?

Según Camargo, en el lugar hay dos celdas, de las cuales, una ya se encuentra cerrada y está convirtiéndose en área verde, pero en la otra aún no se ha concluido ya que debe completarse el relleno para que haya una estabilidad.

“Una celda ya está cerrada, tiene hasta arbolitos, otra celda nos falta cerrar y es peligroso dejar como está, puede haber un derrumbe, caerse y qué va pasar con los gases; nosotros necesitamos de conformar el talud y darle estabilidad a esta celda, por lo tanto tenemos que seguir llenando de basura para que esto culmine”, señaló.

El secretario también manifestó que es prácticamente imposible decir que el botadero se cerrará esta gestión, ya que desconoce el tiempo que tomará rellenar ese sector que falta.

“No puede cerrarse (en 2025), una vez tengamos la celda estabilizada, el talud bien conformado para iniciar lo que se ha hecho en el otro sector, esto lleva tiempo”, aclaró.

El funcionario además indicó que si los vecinos rechazan que se haga las labores que corresponden en el botadero y exigen que se cierre así como está, esto puede generar un peligro más adelante.

“Si ellos deciden no, es responsabilidad de ellos, porque aquí puede pasar un desastre si no estabilizamos esa celda, es realmente peligroso, no solo para Cochabamba, sino para ellos principalmente”, declaró.

La autoridad espera que los vecinos acepten una reunión con ellos para poderles nuevamente explicar esta problemática y comprendan que se necesitan plazos reales y no así imposiciones.