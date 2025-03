«No vengo a entregar a mi pueblo, vengo a decirle que unidos podemos sacar a Bolivia de la crisis»: Calvo se une a Manfred y aparece Medrano

Mafred Reyes Villa destacó la trayectoria del excívico cruceño y señaló que el acuerdo es una prueba de que está lejos del Movimiento Al Socialismo (MAS) como especulan algunos políticos.

eju.tv

En un evento que reunió a más de 300 empresarios y líderes del sector productivo de Santa Cruz, el candidato Manfred Reyes Villa expuso su propuesta electoral, pero además aprovechó para presentar a Rómulo Calvo, el exlíder cívico cruceño, como su delegado

En su intervención, Calvo subrayó la importancia de la unidad y la determinación para sacar al país adelante.

«No vengo a entregar a mi pueblo, vengo a decirle que unidos podemos sacar a Bolivia de la crisis. Han sido 20 años de saqueo y abandono, y Santa Cruz ha sido la región que más ha sentido el impacto de esta mala administración. Es hora de que tengamos un rol protagónico en la recuperación del país», señaló, según un boletín de Súmate, el partido del alcalde de Cochabamba.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Calvo también aprovechó la oportunidad para expresar su reconocimiento a Manfred Reyes Villa, destacando su liderazgo y compromiso con el futuro de Bolivia.

«Gracias por confiar en mí, Manfred. Tu experiencia y visión de un país ordenado y próspero nos demuestran que sí hay una salida. Este es el momento de trabajar juntos para devolverle la esperanza y el progreso a nuestra gente», afirmó.

En una entrevista con el programa No Mentirás, Reyes Villa destacó la trayectoria del excívico cruceño y señaló que el acuerdo es una prueba de que está lejos del Movimiento Al Socialismo (MAS) como especulan algunos políticos.

«Es una suma bastante importante para este proyecto, para la gente que todavía pueda decir: ‘ah no, pero Manfred era del MAS, es del MAS’. No, no hay tu tía aquí», afirmó.

En ese marco, afirmó: «Este señor (Calvo) se une porque sabe yo no representó en absoluto una pizca del MAS y yo creo que esa ha sido parte de la guerra sucia».

Medrano y Manfred

Durante el encuentro, al que asistieron presidentes de gremios de ingenieros civiles, auditores, economistas, abogados, industriales, petroleros, comerciantes, arquitectos y médicos, apareció el concejal Medrano.

Aunque no precisó si tiene algún rol en su proyecto político, Reyes Villa también destacó la trayectoria del concejal Medrano.

«Ese tipo de gente nos interesa igual que Juan Carlos Medrano, otro concejal que realmente se ha destacado en lo que ha estado haciendo, lo conocen bastante, es visto no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, siempre está en las redes», afirmó.

Medrano es disidente de la alianza cruceña Comunidad Autonómica y recientemente anunció su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz bajo el amparo de un nuevo proyecto político, su agrupación Santa Cruz Autónoma y Ordenada (SAO).

«Creo que más que nunca estamos logrando el apoyo de líderes de la región, líderes de verdad», destacó Reyes Villa.

Propuesta

Reyes Villa enfatizó en la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo y consolidar a Santa Cruz como un hub logístico regional, aprovechando su potencial en infraestructura y energía.

“Bolivia necesita orden y estabilidad para salir del caos. Apostamos por un modelo donde el sector privado tenga el respaldo necesario para generar empleo y oportunidades. La seguridad jurídica y un Estado que facilite en lugar de obstaculizar son fundamentales para atraer inversiones y fomentar el crecimiento”, afirmó Reyes Villa.

El evento concluyó con un llamado a la acción para fortalecer la alianza entre el sector empresarial y el liderazgo político, asegurando que la transformación económica de Bolivia debe construirse sobre bases sólidas, con reglas claras y oportunidades reales para el crecimiento de las empresas y el bienestar de los ciudadanos.