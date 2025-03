“Nos han mentido a todos”: Transporte pesado amenaza con no pagar peajes ante la falta de combustible

La dirigencia del transporte pesado de Bolivia rechaza el argumento del Gobierno sobre las razones por las cuales no están adquiriendo combustible. El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, señaló el lunes que la falta de dólares está imposibilitando la compra del carburante.

“Realmente no estamos trabajando, estamos parados en los surtidores. Estamos tres, cuatro días, inmensas filas y para que nos salgan con la noticia de que no existe divisas. Creo que nos han mentido a toda la población boliviana. Es hora de que todo el pueblo boliviano tiene que despertar”, declaró el ejecutivo del sector, Hugo Ramos.

El dirigente dijo que este martes por la noche sostendrán una reunión donde evaluarán medida a raíz de la falta de distribución de gasolina y diésel en los surtidores del eje troncal del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Vamos a definir no pagar peajes a nivel nacional, porque vamos a declararnos en quiebra total, ni cumplir con los impuestos nacionales, ni las deudas bancarias, esas determinaciones saldrá de una reunión que vamos a tener”, dijo.

Además, el dirigente el Transporte Pesado, Héctor Mercado, pidió la noche de este lunes que el presidente Luis Arce se pronuncie tras la declaración del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quien admitió que el Gobierno no puede cubrir la demanda de combustible por la falta de dólares.