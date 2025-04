Ordenan la libertad de Carlos Lehder, excapo del cartel de Medellín: cancelaron órdenes de captura en su contra

El excapo colombo-alemán, conocido como “el Loco”, llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo comercial desde Alemania el 28 de marzo de 2025

El juzgado 18 de Ejecución de Penas ordenó la libertad de Carlos Lehder, excapo del cartel de Medellín, porque sus procesos en Colombia ya prescribieron.

“Visto el informe de captura que antecede y teniendo en cuenta que en auto de la fecha se decretó la prescripción de la pena impuesta al sentenciado Carlos Enrique Lehder Rivas, no se legaliza su captura y se dispone emitir boleta de libertad ante la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional e Interpol”, se lee en la decisión.

La decisión del juzgado 18 se basó en el tiempo que pasó desde la condena de Lehder, y la falta de acciones por parte de Colombia para ejecutar las acciones en contra del exnarcotraficante cuando se encontraba en Estados Unidos.

“Declarar la Prescripción de las penas principal y accesoria impuestas a Carlos Lehder en el presente asunto, por las razones indicadas en la parte motiva de esta decisión. Cancelar las órdenes de captura que pesen contra el sentenciado en razón de este proceso, si las hubiere”, detalló el juzgado 18.

El despacho judicial ordenó que la decisión debe comunicarse con todas las autoridades como lo dice el artículo 485 del Código de Procedimiento Penal.

“Ordenar, que, ejecutoriada esta providencia, se comunique de ella las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 485 del Código de Procedimiento Penal, para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado”, se lee en la decisión.

Y agrega: “En cuanto a la pena de multa se dispone DAR APLICACIÓN al artículo 41 del Código Penal, respecto del cobro coactivo de la misma, para que se libren las comunicaciones pertinentes”.

El juzgado 18 de Ejecución de Penas afirmó que la decisión también debe ser notificada con el artículo 179 del C. de P.P.

“Cumplido lo aquí dispuesto, remítanse las diligencias a archivo definitivo, previo ocultamiento del nombre del penado de la consulta al público. Notifíquese esta decisión de conformidad con el artículo 179 del C. de P.P”, puntualizaron.

El excapo colombo-alemán, conocido como “el Loco” por su participación en la fundación del cartel de Medellín, llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo comercial desde Alemania el viernes 28 de marzo de 2025.

El excapo tenía la intención de ingresar al país en condición de turista, pero fue detenido por funcionarios de Migración Colombia y puesto a disposición de la Policía Nacional por una condena que aparecía vigente en su contra.

Sondra McCollins, abogada de Carlos Lehder, en entrevista con Blu Radio, mencionó que, al parecer, su motivo de ingreso al territorio colombiano como turista se debió a que iba a dar una sorpresa a sus familiares, quienes tampoco tenían conocimiento de que Lehder viajó desde Alemania hasta Bogotá, donde fue capturado por las autoridades. Sin embargo, aclaró que desconoce el motivo que lo llevó a tomar la decisión de viajar a Colombia.

“Está saliendo de un cáncer, está teniendo problemas de presión alta, y fue un hombre que vivió por más de 30 años bajo tierra. Ya tiene 76 años, espero que se le respeten sus derechos (…) no tenía ni idea de que venía a Colombia, él no me avisó a mí ni a su familia de que viajaría a Colombia, y además no se me ha permitido dialogar con él. Ya sabemos que proceso con la Fiscalía no tiene”, dijo la jurista al citado medio de comunicación.

Finalmente, reveló que solo se ha comunicado con su cliente el viernes 28 de marzo de 2025, cuando le permitieron una llamada en el centro de detención.

“Ahora, él se encuentra recluido en las instalaciones de la Dijín en Bogotá. El viernes (28 de marzo) me permitieron la llamada y solo me informó que las autoridades de Colombia lo tenían detenido, hablamos sobre cuál era la condición en la que tenía que estar, su tema de salud, el objetivo de que Medicina Legal lo revisara y dictaminara sobre su tema de salud”, precisó.