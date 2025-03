Oruro: Juicio oral por irregularidades en el centro de salud Pumas Andinos será en abril

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro programó un juicio oral para el 16 de abril, implicando a exalcaldes y exconcejales sobre la construcción irregular del Centro de Salud Pumas Andinos.

Fuente: https://lapatria.bo

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) se encuentra en la fase de preparación para el juicio oral que está programado para el 16 de abril de 2025. Este juicio involucra a exalcaldes, exconcejales y exfuncionarios municipales que están siendo acusados de presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Salud Pumas Andinos. Este proyecto fue finalizado en diciembre de 2020, pero nunca llegó a funcionar debido a problemas tanto técnicos como legales.

La construcción del Centro de Salud Pumas Andinos se llevó a cabo durante la primera ola de la pandemia del Covid-19, bajo la gestión del exalcalde Saúl Aguilar. El proyecto fue entregado formalmente en marzo de 2021 por el entonces alcalde David Choque. Sin embargo, cuando Adhemar Wilcarani asumió el cargo en mayo de 2021, se detectaron diversas irregularidades que impidieron que el centro comenzara a operar.

Se identificó que el proyecto se ubicó en un terreno donde no existía el derecho propietario para un área destinada a equipamiento. Además, no se realizó una programación adecuada para la instalación de un centro de salud, ni se llevó a cabo un proceso de contratación formal. También se omitió la licitación pública y se hicieron pagos parciales mediante órdenes de servicio provenientes de otras partidas presupuestarias.

Proceso penal en curso

Ante esta situación, el GAMO ha iniciado un proceso penal contra el exalcalde Saúl Aguilar, el exalcalde y exconcejal David Choque, así como contra los exconcejales Oswaldo Olivera, Dennis Villca y Mario Rojas, entre otros exfuncionarios. Las acusaciones se basan en incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Víctor Hugo Miranda, secretario de Asuntos Jurídicos del GAMO, indicó que en el caso se encuentran varias órdenes de servicio y compras que se ejecutaron en diferentes períodos, acumulando un total aproximado de 2 millones de bolivianos. “Evidentemente ha habido algunas empresas que han ejecutado trabajos como hacer aceras y algún trabajo pequeño en ese proyecto que han presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia”, explicó Miranda.

Reclamaciones y saldo pendiente

De esos 2 millones, 149 mil bolivianos son reclamados por una empresa que no recibió el pago correspondiente en su momento. Esto ha generado un saldo en contra del GAMO que busca recuperar. “Si deducimos de los 2 millones los 149 mil bolivianos, hay un saldo importante a favor o en contra del municipio que hay que recuperar”, afirmó Miranda.

No es una sola empresa la que ha estado involucrada en la ejecución de este trabajo; han sido varias las empresas que participaron, cada una con montos determinados. Se destacó que la construcción del centro de salud no estaba contemplada en el Plan Operativo Anual (POA) y que el sector donde se emplazó no contaba con derecho propietario, lo que significa que no se debió haber llevado a cabo ningún proyecto en esa ubicación.