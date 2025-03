Óscar Villegas asegura que Bolivia irá a Lima “por los tres puntos”

El entrenador de la selección boliviana habló este martes en conferencia de prensa, horas antes de viajar a Lima. “Los más jóvenes deben quitarse la mochila de presión”, afirmó.

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, brindó una conferencia de prensa este martes, en la cual compartió sus impresiones sobre el enfrentamiento de este jueves contra Perú, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará en Lima, a las 21:30 hora boliviana, y será clave para las aspiraciones de la Verde en su lucha por la clasificación al Mundial de 2026.

“En general, la predisposición del trabajo ha sido muy positiva, pese a las inclemencias del tiempo”, destacó Villegas, quien resaltó el buen ambiente dentro del equipo y el compromiso de los jugadores, especialmente de los más jóvenes. “La gente joven tiene que quitarse esa mochila de la presión. Tiene que desarrollarse y jugar como lo habíamos planteado desde un principio. Esa juventud, apoyada por grandes líderes, es la que ha conseguido resultados”, comentó el entrenador, subrayando la importancia de la mentalidad en un grupo que busca consolidarse en la competencia internacional.

Respecto a la preparación para el partido, Villegas enfatizó la necesidad de “estar solventes” y de que los jugadores más jóvenes vayan consolidando su estilo de juego. “Perú es un rival que tiene sus necesidades. Si bien están debajo de nosotros en la tabla, es un equipo de mucha jerarquía, con jugadores importantes que están recuperando su nivel con el nuevo técnico”, explicó el estratega de la Verde.

Sobre los jugadores que se llegaron directamente a Lima, Villegas se mostró confiado en su estado físico. “Los jugadores que se han incorporado están en perfectas condiciones, con algo de cansancio propio del viaje, el cambio de horario y las horas de vuelo, pero han descansado bien. Están prácticamente adaptados a nuestro horario, y el clima de 26° en Lima es sumamente agradable, lo que nos asegura que no vamos a sufrir en absoluto”, indicó el técnico.

Villegas también señaló que, aunque tiene una idea clara sobre el once titular, aún no lo tiene totalmente cerrado. “Puede ser el equipo que arranque, pero lo que uno planifica no siempre se realiza. En algunas ocasiones, faltando un día para el partido, hemos tenido alguna variante por temas físicos, de rendimiento o adaptación de jugadores a su puesto”, dijo, destacando que las sesiones de entrenamiento en Lima servirán para terminar de definir la alineación.

En cuanto al rival, el técnico de la selección peruana, Villegas comentó que Perú comenzó su preparación un día antes que Bolivia y que tiene una base sólida de jugadores. “Tienen varios jugadores de Alianza Lima, que vienen haciendo una gran Copa Libertadores, y otros futbolistas que militan en ligas importantes. Ellos también están buscando completar su equipo”, explicó.

A pesar de las dificultades y los desafíos, Villegas se mostró optimista respecto al estado de ánimo dentro de la selección boliviana. “Estamos muy bien, el ánimo de todos los jugadores es excelente. Sabemos que vamos a enfrentar a una selección con muchas necesidades, y también sabemos que la prensa cree que este es un partido ganado antes de jugarlo. Pero nosotros debemos mantenernos concentrados y saber que dependemos de nuestro rendimiento”, dijo el entrenador, quien pidió no subestimar a los rivales.

Villegas concluyó haciendo un llamado a la calma y la concentración. “Bolivia debe ir a buscar los puntos, tiene todo para ganar. Pero debemos mantenernos aplicados, cumplir con lo que hemos planteado como cuerpo técnico, tanto en las transiciones como a la hora de neutralizar al rival. Este partido es fundamental, y esperamos que los puntos vengan con un buen rendimiento”, sentenció.