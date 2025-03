Pobladores de Caranavi en emergencia por la falta de combustible y el deplorable estado de las carreteras

Piden el cambio de funcionarios de la ANH y de la Dirección de Sustancias Controladas, porque supuestamente estarían coludidos con quienes trasiegan el diésel para la minería ilegal.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Un grupo de representantes de la población de Caranavi llegó a la ciudad de La Paz para hacer conocer a las autoridades gubernamentales la difícil situación que atraviesa esa provincia de La Paz, debido a la falta de combustibles, cuya provisión se redujo dramáticamente desde hace semanas; así como por el estado de carreteras que fueron afectadas por las intensas precipitaciones que caen en esa región.

Uno de los representantes de la delegación, afirmó que, pasado el Carnaval, escasez de carburantes se agravó aún más y ‘Caranavi ha sido abandonado por la falta de combustible’, situación que fue informada a los responsables correspondientes del área de hidrocarburos y otras instancias pertinente; e,pero, al no tener una respuesta, la provincia paceña se declaró en estado de emergencia, debido a que la falta de diésel y gasolina impide el traslado de la fruta y el café, los principales productos de la región.

En las pasadas semanas, imágenes provenientes de esa ciudad y que circularon en las redes sociales, para luego ser replicadas por los medios de comunicación mostraron el momento en el que los habitantes que hacían largas filas para obtener diésel y gasolina, interceptaron dos camiones cisterna llenos de los líquidos, pero que no tenían la hoja de ruta respectiva, lo que hace presumir que el contenido era desviado a la minería ilegal que opera en la zona. Los conductores fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.

La anterior semana los pobladores de Caranavi detuvieron dos cisternas. Foto: RRSS

“Se ha tenido dos cisternas que estaban haciendo el desvío de los combustibles, porque no contaban con su guía correspondiente, la población de Caranavi ha intervenido para hacer la entrega correspondiente a donde corresponde, que son la policía y la fiscalía, para sentar un precedente; pero, lamentablemente, cuando llamamos a las autoridades correspondientes, no contestan; cuando hicieron escapar las dos cisternas, recién se pronuncian, realmente Caranavi está molesto por esa situación que aún no se aclara”, dijo.

En consecuencia, los delegados provinciales pidieron el cambio de los funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de los efectivos antinarcóticos apostados en la región, porque supuestamente participan en el desvío de los carburantes a actividades como la minería ilegal. “Nuestros hermanos de base sufren tres, cuatro y hasta cinco días para recibir 10 litros de combustible y retornar a sus hogares, esa es la molestia como representante de la familia intercultural”, subrayó.

Los representantes de la provincia de Caranavi. Foto: captura pantalla

Respecto a las carreteras, la delegación pide a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que ingrese a trabajar en las carreteras de esa provincia, debido a que se encuentran en pésimo estado, más aún por la época de lluvias que ha castigado a ese sector del departamento de La Paz; anunció también que pedirá la intervención del presidente del Estado, Luis Arce, para que ordene a las entidades correspondientes atender las necesidades del norte paceño.

“Todo el norte de La Paz está afectado, en Caranavi tenemos dos municipios, más allá está Palos Blancos, Guanay, Teoponte y Mapiri entre otros más; Caranavi es un centro por el que se pasa a todos esos municipios del norte y también a los departamentos de Beni y Pando, pro eso, nosotros como familia intercultural pedimos de una vez una solución, porque queremos la inmediata reposición de las carreteras”, exclamó el dirigente.