Posibilidad de “demandar” una salida al mar está intacta

En su opinión, vale la pena seguir conmemorando fechas como ésta, mientras esta injusticia no cese, “es necesario seguir reclamando como bolivianos, porque eso es lo que nos corresponde”. Calificó como un “falso criterio” las versiones en las que se sostiene que Bolivia perdió el mar en La Haya. Aclaró que si bien no existen más posibilidades de negociación, no está cerrada la opción de elevar un reclamo por un fallo que disponga el cumplimiento estricto del Tratado de 1904.

Al conmemorarse 146 años de la defensa de Calama, el abogado constitucionalista y docente universitario, Víctor Hugo Chávez, puntualizó que el país aún cuenta con la opción de demandar a Chile por los territorios no cedidos en el Tratado de 1904. Rechazó los criterios que apuntan a que Bolivia perdió toda posibilidad de obtener una salida soberana al océano Pacífico, luego de la derrota en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“Vale la pena seguir conmemorando fechas como ésta, cuando se sufre por una injusticia. Mientras esta injusticia no cese, es necesario seguir reclamando como bolivianos, porque eso es lo que nos corresponde”, sostuvo Chávez.

Según Chávez, la derrota sufrida por Bolivia en 2018, en la CIJ, debe ser asumida como una batalla perdida producto de un “muy mal planteamiento” de las autoridades y personeros encargados de representar los intereses del país en este proceso.

“Son responsables Arce Zaconeta, García Linera, David Choquehuanca y todo el equipo de Diremar”, sostuvo Chávez en declaraciones a Fides, al puntualizar que esa derrota no implica que se haya perdido una demanda marítima en sí, sino solo la posibilidad de obligar a que Chile sostenga con Bolivia una negociación al respecto.

Recordó que fue su persona, hace más de veinticinco años, planteó la posibilidad de una “demanda marítima” en la que se acuda al Tribunal de Arbitraje de La Haya para reclamar soberanía sobre los territorios no cedidos en el Tratado de 1094, (el mar territorial, la zona económica exclusiva y las islas e islotes no contemplados en dicho Tratado), Chávez calificó como un “falso criterio” las versiones en las que se sostiene que Bolivia perdió el mar en La Haya.

“Eso debe ser descalificado desde el punto de vista de la justicia internacional (…). Esa guerra judicial no ha concluido y obviamente tenemos que seguir acompañando los reclamos jurídicos de Bolivia ante todas las instancias hasta agotarlas”, agregó.

Sobre el actual rol de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), el jurista cuestionó que tras haber perdido en La Haya la posibilidad de forzar una negociación por el mar con Chile, además de, por lo menos la mitad del Silala, no se justifique la existencia y continuidad de esta entidad.

“A parte de viajar, no sabemos realmente que hacen y cuál es su razón de existencia, en tanto no haya una demanda boliviana”, dijo Chávez, al asegurar que, quien debería rendir explicaciones al país sobre el tema marítimo y las demandas fallidas, es el exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, quien en la actualidad se desempeña como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En esa línea, reiteró que, si bien un fallo prohíbe cualquier negociación, no está cerrada la posibilidad para que Bolivia demande, no un diálogo o concertación, sino elevar un reclamo verdadero por un fallo que disponga el cumplimiento estricto del Tratado de 1904.

“Si en los documento no hemos cedido estas partes territoriales, tenemos el derecho y el deber de demandar que, como bolivianos, se nos reivindiquen esos espacios no cedidos (…). No se nos prohíbe poder acudir a otro tribunal que esté pactado entre Bolivia y Chile, al que aún no se ha acudido”, finalizó Chávez, recordando que la negociación nunca fue el camino para dirigirse a un Estado que no cuenta con la obligación ni la voluntad para resolver este tema.

En Bolivia, cada 23 de marzo se recuerda el Día del Mar en homenaje a la hazaña histórica de Eduardo Abaroa en la defensa de Calama, tras la invasión chilena al departamento del Litoral.

La invasión chilena en febrero de 1879, seguida por la Guerra del Pacífico (o del Guano y el Salitre), que tuvo lugar entre 1879 y 1884, movió la frontera y esto dejó a Bolivia sin 120 mil kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa.

Ante esa situación y con la convicción de buscar una salida soberana al mar, Bolivia acudió a la CIJ de La Haya en Holanda, pero el 1 de octubre de 2018, esa instancia emitió un fallo final, según el cual Chile no está obligado a negociar una salida al océano Pacífico.

Por otro lado, respecto a Abaroa se conoce que se enlistó como voluntario en la brigada heroica organizada por Ladislao Cabrera y es recordado por su valentía y su célebre frase que trascendió fronteras: “¡Que se rinda su abuela…”.

El coronel chileno V. Villagrán (1880) señaló, en una de las primeras biografías del héroe, que Abaroa “no investía carácter militar, pero era boliviano y sobre todo un buen patriota”.

El compatriota falleció a los 41 años, su cadáver fue recogido por las tropas enemigas, se lo sepultó silenciosamente en el cementerio del pueblo de Calama y recién, en 1952, sus restos fueron trasladados a Bolivia y permanecen guardados en un cofre en la cripta del Museo San Francisco de La Paz, recinto ubicado en el subsuelo de la Iglesia del mismo nombre.

Cada 23 de marzo, autoridades nacionales y municipales, entre otras, sacan los restos para rendir honores al héroe de Calama.

