Potosí se mantiene en alerta por las precipitaciones pluviales

El secretario de desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria de la Gobernación, Genaro Méndez, informó que se mantiene la alerta roja y naranja ya que se tiene la presencia de precipitaciones pluviales en todo el Departamento.

“Cabe informar también que según a los pronósticos las precipitaciones pluviales todavía van a existir, posiblemente ya sea no tan continuas pero tenemos todavía según a los pronósticos hasta la primera quince del mes de abril, esperemos que no haya mayor daño que cause en el Departamento de Potosí”, dijo.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se mantiene la alerta roja hasta el 23 marzo en la cuenca Chayanta, ríos Chayanta, Ravelo y Potolo con posibles desbordes en áreas próximas a las poblaciones de: Catavi, Chayanta, San Pedro, Ravelo y Potolo y poblados cercanos aguas arriba.

Además se mantiene la alerta naranja ya que se presentarán precipitaciones pluviales hasta el 23 de marzo lo que podría ocasionar el desborde en la cuenca grande del río Lipez, río Alto Pilcomayo, río Tupiza, quebrada San Antonio, quebrada Remedios, río San Juan del Oro, río Yura, río Vitichi, río Cotagaita, Tumúsla y río Toropalca.

Estos posibles desbordes de ríos son en áreas próximas a las poblaciones de San Agustín, San Pedro de Quemes, Colcha K, Llica, Yocalla, Tarapaya, Tinguipaya, Tupiza, Chuquiago, Vitichi, Cotagaita, Yura, Tumúsla y poblados cercanos.