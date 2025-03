Prada sobre Evo: ‘me decepciona esta insistencia enfermiza de volver al poder’

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que su decepción principal con Evo Morales está relacionada con la insistencia del exmandatario de volver al poder, sin entender que los ciclos se cumplen.

Fuente: Erbol

“A mí realmente me decepciona aún más está insistencia que ya es prácticamente enfermiza de volver al poder, de no visualizarse desde otro tipo de espacio que no sea la silla presidencial, en no comprender o asumir que uno tiene momentos o ciclos en la historia donde ha podido cumplir con responsabilidades con luces y sombras cosas, buenas cosas, malas, pero que todo tiene un ciclo”, manifestó en La Mañana en Directo de ERBOL.

Prada fue funcionaria del Gobierno ya cuando Evo Morales era presidente. Después acompaña en la gestión actual mandatario Luis Arce.

La Ministra reprochó a Evo Morales su insistencia en que puede ser candidato, sabiendo perfectamente que el espíritu de la Constitución no le permite hacerlo.

“Además la población fue bastante clara en un referéndum que lamentablemente no escuchó”, acotó Prada.

También atribuyó a Morales una “ceguera por el poder”, al no solamente a menospreciar sino incluso hasta generar situaciones de humillación con relación a militantes jóvenes.

Respecto a los casos que vinculan a Morales con presuntos delitos contra menores de edad, la Ministra manifestó que le indigna este tipo de hechos desde cualquier instancia, más allá de que él haya sido expresidente.

“Por supuesto que, como cualquier persona que enfrente una denuncia, un proceso penal por este tipo de delitos, tiene que responder ante la justicia”, agregó.