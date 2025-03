Precandidata del MAS Angélica Ponce culpa a tres ministros claves por la mala imagen de Luis Arce

Bolivia atraviesa una crisis económica caracterizada por la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustible y el encarecimiento de la canasta familiar. Esta situación afectó a la imagen del presidente Arce y esa realidad se refleja en las encuestas de intención de voto que le dan un 2% al jefe de Estado.

La precandidata vicepresidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) y directora de la Madre Tierra, Angélica Ponce, culpó a los ministros de Planificación, Sergio Cusicanqui, de Economía, Marcelo Montenegro, y de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, por la mala imagen del presidente del Estado, Luis Arce. El país actualmente atraviesa una crisis económica y un desabastecimiento de combustible agudo.

“Lamentablemente, los ministros de Planificación, de Economía y de Hidrocarburos han desgastado la imagen del presidente (Arce). Lo he dicho en varias entrevistas, cuando no tenemos capacidad política, porque la política es inmediata, es de soluciones prácticas y seguras con la gente. A veces hay técnicos burocráticos que no solucionan los problemas inmediatamente”, aseveró Ponce al espacio ConTacto de la ANF.

La funcionaria lamentó que en la actualidad la mujer campesina, “con pollera y dos trenzas”, sea subestimada y no tenga la oportunidad de demostrar que tiene ideas para innovar ante la crisis económica. Resaltó que sus bases le propusieron como precandidata, porque conocen su pensamiento y capacidad de trabajo.

“Tenemos que entender algo los bolivianos, la mujer indígena tiene cerebro, también puede tener pensamientos innovadores, más aún las que tenemos una mentalidad abierta hacia el futuro”, subrayó Ponce.

La directora de la Madre Tierra, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, confirmó que es precandidata vicepresidencial por los Interculturales arcistas, pero dejó en manos de las organizaciones sociales decidir el 11 de abril si será la que acompañará a Luis Arce en las próximas elecciones.

Propuesta ante la crisis económica

El país atraviesa una crisis económica caracterizada por la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustible y el encarecimiento de la canasta familiar. El Gobierno admitió que no cuenta con la divisa norteamericana para pagar a los proveedores de combustible y, hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe los créditos internacionales, priorizarán el abastecimiento al sector productivo.

La crisis económica afectó a la imagen del presidente Arce y esa realidad se refleja en las encuestas de intención de voto que le dan un 2% al jefe de Estado. Además, sondeos de instituciones internacionales calificaron al mandatario como el “peor” presidente de la región Latinoamericana.

Como precandidata, Ponce no planteó soluciones claras para acabar con la crisis económica, pero adelantó que trabajará en un plan innovador junto a los jóvenes profesionales.