“Pudieron dar más y no lo hicieron”: exseleccionado Cristaldo hizo su análisis del partido Perú vs Bolivia

Jhovana Cahuasa

Luis Cristaldo, ex seleccionado, hizo su análisis este jueves en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda, del partido disputado en Lima, entre Perú y Bolivia, donde la selección peruana se llevó la victoria por 3 – 1.

“Esperábamos más de esta selección, yo estuve en un restaurante con un grupo de amigos sufriendo y esperando que la selección (gane), pudiendo dar más no lo hizo, porque es una selección que no estaba convencida de lo que podía hacer”, manifestó Cristaldo.

El ex seleccionado dijo que la selección entró con una actitud ‘amarrete’, y se vieron los resultados, afirmó que Bolivia en el primer tiempo no tuvo más que un remate y si querían ganar no podían estar solo defendiéndose, sino atacando.

Agregó que los jugadores recién se animaron a salir a defender después de que sufrieron el primer gol en contra, dijo que era importante salir antes que Perú convierta el primer gol.

Perú es la selección con más jugadores mayores, en promedio de edades es mayor de todas las selecciones y señaló que la de Bolivia es la menor, por lo que señaló que había que apostar al estado físico.

“Si perdimos 3 – 1, es porque jugamos mal, no hay por donde perderse y no hicimos lo que teníamos que hacer. Yo siempre digo que un entrenador tiene que transmitirle convencimiento, atrevimiento y personalidad, sobre todo en esta clase de partidos”, afirmó Cristaldo.