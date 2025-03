«Quiso burlar el control»: Decomisaron más de 3 mil psicotrópicos en una farmacia

Cochabamba. La Felcn informó que entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, se realizaron seis operativos. En total, se aprehendió a siete personas, se secuestraron dos vehículos y se afectó con 160 mil dólares al narcotráfico.

Fuente: Red Uno

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisó más de 3 mil psicotrópicos en una farmacia de Cochabamba.

«Después de hacer un análisis y procesamiento de información se recabó el mandamiento de allanamiento en una farmacia. Al momento de hacer la requisa al interior de la farmacia, se pudo encontrar, dentro de la dispensación de medicamentos, sustancias controladas, psicotrópicos«, informó el director departamental de la Felcn, Víctor Zamorano.

Así, junto al Servicio Departamental de Salud (Sedes), se realizó un allanamiento en la farmacia, que está ubicada cerca de las avenidas Heroínas y Oquendo, decomisando los psicotrópicos y medicamentos que no estaban autorizados para la venta.

«Al hacer la entrevista a la gerente de esta farmacia, no pudo especificar si contaban o no con la documentación. Al contrario, quiso burlar este control manifestando que todos los descargos habían sido enviados al Sedes. Todos los operativos que se realizan en Cochabamba, siempre vienen acompañados por personal del Sedes y ellos corrocaron que esta farmacia no presentó ningún tipo de descargo ante esta instancia», agregó.

Por esta situación, la farmacéutica quedó aprehendida mientras se realizan las investigaciones.

Asimismo, la Felcn informó que entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, se realizaron seis operativos. En total, se aprehendió a siete personas, se secuestraron dos vehículos y se afectó con 160 mil dólares al narcotráfico.