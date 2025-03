Rechazan que sólo vehículos con derecho propietario regularizado carguen gasolina en la ciudad de La Paz

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Pierre Chain Wanna y el asambleísta departamental de La Paz Mario Silva rechazaron este lunes, por separado, la medida anunciada por el alcalde de La Paz, Iván Arias, para que sólo los vehículos con el derecho propietario regularizado puedan cargar gasolina en el municipio de La Paz.

Iván Arias, alcalde de La Paz. Foto: Captura de pantalla

Fuente: ANF

La Paz, 17 de marzo del 2025 (ANF). – El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Pierre Chain Wanna y el asambleísta departamental de La Paz Mario Silva rechazaron este lunes, por separado, la medida anunciada por el alcalde de La Paz, Iván Arias, para que sólo los vehículos con el derecho propietario regularizado puedan cargar gasolina en el municipio de La Paz.

“(La disposición) que acaba de sacar para que sólo los duelos de las movilidades puedan cargar gasolina es un atentado. Además, no le corresponde hacer eso (al alcalde), porque está manejado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El alcalde lo único que hace es atentar contra los ciudadanos que viven en la ciudad de La Paz”, cuestionó el concejal Chain.

El burgomaestre paceño informó el fin de semana que los propietarios de 140.000 motorizados que no regularizaron su documentación de derecho propietario no podrán cargar gasolina en las estaciones de servicio desde este lunes, aseguró que ya acordaron con la ANH. Además, señaló que tampoco se venderá combustible, en el municipio de La Paz, a las placas que tengan restricción.

Silva, asambleísta departamental, cuestionó la medida anunciada por el gobierno municipal, debido a que el país vive una crisis económica que imposibilita al ciudadano paceño realizar más gastos adicionales.

“No vamos a acatar, porque el país está en crisis económica. Hacer esto más, de querer poner a nombre de los propietarios (las movilidades), es difícil. Esto venimos arrastrando desde hace más de 35 años y no se ha podido resolver, porque no están dadas las condiciones”, argumentó Silva.

El asambleísta lamentó que el gobierno municipal quiera aprovechar la crisis económica para exprimir aún más el bolsillo de los paceños. Además, recordó que cualquier medida debe implementarse en consenso con los sectores involucrados, no de manera arbitraria.

La determinación del alcalde Arias llegó después de que el gobierno nacional lance 10 medidas para enfrentar la crisis energética por la falta de los dólares. Entre ellos, está reducir el uso del parque automotor al 50%.

/DPC/FPF//