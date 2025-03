Renunció la presidenta de la Cámara de Diputados chilena tras la filtración de sus chats privados

Karol Cariola está imputada por presunto tráfico de influencias luego de interceder por un “amigo” lobista chino ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler

Cariola sostuvo que «he llegado a la convicción de que necesito tranquilidad y concentración para cuidar a mi hijo Borja», que nació hace solo tres semanas. eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este domingo por la noche dimitió finalmente la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados chilena, Karol Cariola (PC), quien está imputada por presunto tráfico de influencias tras filtrarse sus chats privados en los que pedía ayuda para un “amigo” empresario chino a su compañera de partido, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue la divulgación hecha por La Tercera el viernes pasado -criticada por el propio presidente Gabriel Boric y la oposición en pleno-, de otra conversación privada entre ambas, en la que tildaba al Gobierno como “lo peor que nos ha pasado” y se refería al propio mandatario como “una mierda de ser humano”.

Boric salió de inmediato a poner paños fríos y sostuvo mediante su cuenta de X que “en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de lo más natural (…) Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza”, señaló, enviando un abrazo a ambas.

A través de un extenso comunicado, la parlamentaria dio a conocer su decisión de dar un paso al costado, lamentando primero que todo se diera precisamente en el mismo periodo en el que dio a luz a su hijo Borja y acusando una operación política de la derecha.

“Todo ha sido muy distinto a como lo imaginé. No solo por el allanamiento realizado tres horas después de mi parto, sino también por la operación mediática y política que se ha montado con el objetivo de desprestigiar y desacreditar mi imagen pública. Esto incluye la reproducción de información falsa y la generación de sospechas y vínculos donde, a todas luces, no hay delito», partió Cariola.

“Se me acusa de un supuesto ‘tráfico de influencias’ por orientar a un ciudadano chino, representante de una asociación gremial de pequeños y medianos empresarios asiáticos que han decidido invertir y generar empleo en nuestro país. Esta persona requería apelar a la renovación de su patente, que había perdido por errores administrativos», explicó.

“Mi única acción, como presidenta del grupo de amistad Chile-Chino, fue solicitar que lo orientaran. Jamás pedí intervenir en el proceso ni hacer algo fuera del procedimiento legal. En los mismos chats, muestro mi conformidad cuando me informan que los plazos ya habían transcurrido y que Jurídico había cerrado el caso con la patente caducada», agregó la parlamentaria.

La parlamentaria Karol Cariola es investigada por presunto tráfico de influencias tras interceder por Emilio Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler

“A esto se ha sumado la filtración de la carpeta investigativa a manos que no corresponden, de la cual se han obtenido conversaciones privadas que han sido ampliamente difundidas, violando así el resguardo de la información y el derecho a la intimidad“, precisó, agregando que ”en mi caso claramente se han excedido los límites del debido proceso y tampoco ha existido igualdad ante la ley”.

«La derecha ha intentado censurarnos tres veces y ha fracasado, incluida la última censura presentada la semana pasada, en la que me obligaron a presentarme al Congreso para defenderme, con tan solo ocho días de mi bebé recién nacido».

Debido a esto, «he llegado a la convicción de que necesito tranquilidad y concentración para cuidar a mi hijo Borja, quien es, sin ninguna duda, mi primera prioridad».

“Debo, además, defenderme de los ataques que estoy recibiendo, porque él necesita a su madre fuerte y entera. Es por ello que he decidido adelantar algunos días mi renuncia como presidenta de la Cámara, una tarea que ha constituido un gran honor para mí y en la que puse mi mayor y mejor esfuerzo», cerró Cariola.

Los chats entre Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler -ambas comunistas- llevaron a la policía a allanar a la parlamentaria el día que dio a luz.

Reacciones

El primero en saltar al ruedo fue su pareja y padre de su hijo, el diputado socialista Tomás de Rementería, quién sostuvo que “ella decide renunciar poniendo al frente, y esto lo digo ya no como diputado, sino que como padre, el cuidado necesario y la tranquilidad que necesita una mujer que hace pocos días tuvo un bebé y que necesita estar con él después de haber vivido una situación bastante traumática de parte de un organismo del Estado”, señaló.

Eric Aedo (DC), segundo vicepresidente de la Cámara, también estuvo de parte de Cariola, asegurando que “ha dado nuevamente muestras de que el interés común, el interés del país, está por sobre las cuestiones personales”.

La diputada Camila Musante (PPD), supuso que “ahora que ya renunció, no se van a conocer más filtraciones”, mientras que el jefe de la bancada socialista, Juan Santana, estimó que su renuncia “le permite poder concentrarse y responder acerca de las investigaciones”.

Desde la oposición, el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, manifestó que “no daba para más, era lo que tenía que hacer. Una persona que está siendo investigada por graves delitos, con su presencia, podría poner en duda el prestigio de la Cámara de Diputados”.

De la misma opinión fue el republicano Cristian Araya, quien argumentó que Cariola “llegó de forma ilegítima, su permanencia no fue positiva y los vínculos con empresarios chinos la dejaron sin piso. Era cuestión de tiempo. Ahora que de la cara y asuma su responsabilidad”.

Cabe destacar que, por orden jerárquico, el diputado independiente Gaspar Rivas asumirá la testera de la Cámara Baja como “presidente accidental” hasta el próximo 7 de abril cuando se elija una nueva mesa directiva.