Reportan dos fallecidos por caída de una roca sobre un vehículo en la ruta al Chaco

Fuente: https://elpais.bo

Una roca de gran tamaño, se deslizó debido a las persitentes lluvias y cayó sobre una minivan de transporte público, causando graves daños humanos y materiales.

Horas después, se confirmó el fallecimiento de dos de las personas que iban en el vehículo, se trataría del chofer y el copiloto, quienes fueron trasladados a la morgue.

Personal policial señaló que aún no se conoce la identidad de los pasajeros o los fallecidos. Tampoco se sabe el número de heridos, pues ya no se encontraban en el lugar cuando las fuerzas del orden hicieron el levantamiento de los cuerpos, indicó un oficial a Radio Televisión Abigail – Entre Ríos. No obstante, indican que el vehículo formaba parte de la asociación de transporte 15 de abril.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas