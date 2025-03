Representante de la CAF aclara que los créditos se desembolsan por etapas y no el 100%

La representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Bolivia, Jeannette Sánchez Zurita, aclaró este jueves que el organismo multilateral realiza los desembolsos por etapas y no el 100% de los créditos solicitados a ese organismo multilateral.

Jeannette Sánchez, representante de la CAF en Bolivia. Foto: ANF

“Depende del tipo de crédito, tienen sus propias reglas, sus propios montos y tiempos de desembolsos. En caso que ya esté a punto de ser revisado por parte del Senado (de Bolivia), que es el fondo dedicado a emergencias de 75 millones (de dólares), se puede tener, por las circunstancias climáticas, un porcentaje mucho mayor, sobre el 75%. Esa es la regla de ese tipo de créditos”, explicó Sánchez en declaraciones a la ANF.

Complementó que los créditos internacionales son desembolsados por etapas y no al 100%, debido a que cada proyecto ya sea carretero y otros tienen un tiempo determinado de ejecución y se deben cumplir los pasos.

El prestamo de $us 75 millones para atender desastres naturales se encuentra en la Cámara de Senadores. En la sesión del miércoles aclararon que recién tratarán la próxima semana porque amerita una explicación de las autoridades del Estado.

Autoridades del Órgano Ejecutivo insisten a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que apruebe los créditos internacionales que permitirán que ingrese flujo de dólares y de esa manera viabilizará el abastecimiento de combustible. Precisó que los diputados y senadores deben aprobar $us 1.667 millones.

De acuerdo al analista Gonzalo Colque, el problema no es que se aprueben más préstamos internacionales, sino los desembolsos. Advirtió que el gobierno nacional no está cumpliendo con las condiciones y los requisitos de los contratos para recibir desembolsos.

“Como muestra el cuadro, a diciembre de 2024 se habían desembolsado apenas 27 millones de dólares, lo que representa sólo el 3% del total aprobado. Sabemos que no todo el dinero se transfiere de golpe y que hay un tiempo de implementación. Por eso, una referencia más equilibrada es el primer semestre: 24 millones desembolsados equivalentes al 4% de lo aprobado. Es decir, prácticamente lo mismo. Pero lo más preocupante es que existen préstamos con cero desembolsos, a pesar de haber sido aprobados hace varios meses por el Legislativo”, explicó Colque en sus redes sociales.

La oposición tradicional y la facción evista en la ALP señalaron que no aprobarán más créditos internacionales porque el gobierno no garantiza la transparencia de los préstamos internacionales. La senadora Simona Quispe recordó que la ALP aprobó en casi cinco años de gestión $us 3.762.416.977.

La representante de la CAF en Bolivia aclaró que al organismo multilateral le interesa que los créditos desembolsados sean destinados para las obras proyectadas por el gobierno boliviano.

“Por la propia institucionalidad boliviana, el dinero (de los créditos) es fungible, puede dar las prioridades que ellos tienen. De parte de la banca multilateral, particularmente de la CAF que represento, nosotros estamos siempre pendientes de que los compromisos respecto a los fines del financiamiento concedido”, precisó Sánchez.

