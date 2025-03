Ricardo Centurión afirma que necesita dos semanas para estar a punto físicamente

El atacante argentino se entrenó por primera vez con el primer plantel y aseguró que entrenará duro para encontrar su mejor versión. Aún no se sabe si podrá ser habilitado.

Pedro Rivero de Ugarte





Fuente: eldeber.com.bo

El flamante refuerzo de Oriente Petrolero, Ricardo Centurión, cumplió su primer entrenamiento con el primer plantel el miércoles, y dejó en claro que necesitará aproximadamente dos semanas para ponerse a punto físicamente y encontrar su mejor versión. A sus 32 años, el delantero argentino, con una carrera destacada, llega al equipo refinero con la expectativa de sumar su experiencia a un club que aspira a grandes logros.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En su primer contacto con los medios, Centurión expresó su satisfacción por la bienvenida que recibió al llegar al país. “Las sensaciones son buenas, desde que llegué al país me recibieron muy bien. Estoy muy contento y con muchas ansias de jugar. Hoy (miércoles) fue mi primer entrenamiento con el plantel y ahora solo me toca trabajar duro para conseguir los objetivos a corto plazo”, comentó el atacante.

Centurión también destacó el tamaño y la importancia de Oriente Petrolero, un club con una hinchada fiel y un lugar destacado en el fútbol nacional. “Oriente es un equipo grande con mucha hinchada, es un club importante en el país”, afirmó, demostrando su admiración por la institución que ahora defenderá.

Aunque aún no está en su mejor forma, el delantero aseguró que no hay motivo para la desesperación. “Recién conversé con el entrenador y voy a necesitar unas dos semanitas para estar a punto. No hay que entrar en desesperación, no venía jugando profesionalmente, pero tengo un físico privilegiado”, explicó Centurión, quien sabe que el proceso de adaptación y puesta a punto lleva su tiempo.

Consciente de la responsabilidad que implica estar en un club de la magnitud de Oriente Petrolero, Centurión afirmó que la presión es parte del desafío. “El estar en un club grande te obliga a ganar siempre, yo estoy acostumbrado a ser ganador, por eso creo que estoy aquí. Solo queda trabajar y darle alegrías a la gente”, aseguró con confianza.

Centurión, quien ha jugado en grandes equipos como Racing Club, Boca Juniors, Genoa de Italia, São Paulo y San Lorenzo, no disputa un partido oficial desde abril de 2023, cuando finalizó su préstamo con Barracas Central. Su habilitación, sin embargo, es incierta, ya que Oriente Petrolero tiene ocupado el cupo de seis extranjeros y el libro de pases ya está cerrado.

Actualmente, los seis jugadores extranjeros habilitados en el plantel son Wilsón Quiñonez, Jonathan Cristaldo, César Danco García, Walter Chalá, Alexis Acuña y Christopher Rodríguez, lo que complica su inscripción de inmediato. La hinchada refinera espera ansiosa su incorporación, mientras el club y el jugador trabajan en encontrar una solución.