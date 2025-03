Robatto se retracta y se excusa de sus declaraciones hechas en rueda de prensa

El DT de Bolívar se refirió a la actitud que tuvo el lunes, luego del partido contra la ‘U’ de Vinto, en el que se mostró molesto porque un periodista le llamó entrenador

Rainer Duran





El DT de Bolívar Flavio Robatto publicó un comunicado en sus redes sociales en el que se retracta y excusa de su accionar y de lo expresado el lunes por la noche, en rueda de prensa, luego de la victoria de su equipo sobre Universitario de Vinto, en la que se mostró molesto porque un periodista le fijo “entrenador”.

“Yo, Flavio Robatto mayor de edad y hábil por derecho, en calidad de director técnico del club Bolívar, a través de la presente publicación, me refiero a mis declaraciones públicas efectuadas el pasado 10 de marzo de 2025, a la finalización del partido entre el club Bolívar y el FC Universitario de Vinto, correspondiente al Torneo de Verano 2025, organizado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), difundidas en medios de comunicación y redes sociales, en las que contesté preguntas formuladas por distintos periodistas respecto al desarrollo de dicho partido y me referí a mis títulos de director técnico”, dice la primera parte del comunicado.

El Círculo de Periodistas Deportivos de La Paz había emitido también un comunicado en el que rechazaba de manera tajante la actitud del entrenador de Bolívar, señalando que tuvo la actitud despreciable hacia el periodista José Quino, y criticó su comportamiento agresivo e irrespetuoso.

“Al respecto, otorgo la más amplia SATISFACCIÓN PÚBLICA respecto a mis declaraciones y mis actitudes, debo aclarar que las mismas no tuvieron el ánimo ni intención de ocasionar perjuicio ni afectación a ningún periodista ni al Círculo de Periodistas Deportivos; y si en algún momento mis palabras o actitudes pudieron haberles ofendido, me retracto, expresándoles mis excusas en caso de haberles causado agravio”, agrega la nota de Robatto.

Sin embargo, el DT de la academia paceña no hace referencia a lo que pasó después de la rueda de prensa, pues en una grabación se lo escucha llamar al periodista en tono desafiante y con palabras despectivas.

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, también se había manifestado el miércoles sobre el tema reconociendo que lo que hizo Robatto no estuvo nada bien.

“Lo que hizo Robatto está mal. He hablado con él y se comprometió a que no vuelva a suceder. Me encanta la pasión que tiene por ganar, pero hay que controlar las emociones. Damos la vuelta la página y mañana a ganar porque el domingo será un día histórico”, escribió Claure en sus redes sociales.