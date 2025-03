El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, aseguró que las medidas anunciadas por el presidente Luis Arce para paliar la escasez de combustible son “cortoplacistas” y busca oxígeno hasta la realización de las elecciones del 17 de agosto.

“No fue a la oferta, y de manera simple, si no hay dólares, no hay carburantes, y en esas 10 medidas no existe nada que vaya a resolver eso (…). Muy cortoplacistas, buscando un oxígeno hasta las elecciones de agosto”, declaró Romero en entrevista con La Razón Radio.

Romero criticó que, durante el discurso, Arce aceptó que pretende utilizar los créditos estancados en la Asamblea para para importar combustible.

“Eso también justifica por qué él y los demás que han hablado por el gobierno han insistido en la necesidad, porque no creo que la desesperación en dólares para hacer los puentes o carreteras, porque a la crisis no ayuda en nada, pero sí para comprar carburantes”, dijo.

Este miércoles, Arce anunció una serie de medidas para enfrentar la crisis de combustible. Entre ellas, incluye el establecimiento de jornada laboral continua, autoriza el teletrabajo, reduce el uso de coches oficiales. También aseguró que no devaluará la moneda, porque el país “no está en quiebra”.

Respecto a los créditos, son 16 proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea; 12 en la Cámara de Diputados y cuatro en Senadores. La cifra que pide aprobar el Gobierno es de $us 1.667.340.000 que supuestamente resolverá la crisis de combustible y la escasez de dólares.

En criterio de Romero, para salir de la espiral inflacionaria en la que se encuentra el país “no queda otro camino que endeudarse”, ya sea con otros organismos internacionales. O, el Gobierno va a tener que recurrir a fondos como la Gestora.

“Por eso Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está autorizado a buscar a través del Banco Unión recursos, divisas, en el sistema financiero nacional”, explicó.

Añadió que el gobierno podría recurrir a otras medidas como utilizar fondos de la Gestora o aumentar el endeudamiento interno.

En la misma emisión, el oficial Asesor de la Alcaldía de La Paz, Óscar Navarro, afirmó que las medidas anunciadas por Arce son contraproducentes. Explico qué, reducir la demanda, se estaría afectando el crecimiento económico, lo que no resolvería el problema de los dólares. Mientras que, para Romero, el ejecutivo pretende planificar o administrar la crisis con el fin de normalizar la situación.