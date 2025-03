Rusia lanza una advertencia a Zelenski si acepta el acuerdo de tierras raras con EEUU: «Serán ahorcados»

Fuente: https://www.marca.com

Dimitri Medvedev, expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, lanzó una advertencia a Volodimir Zelenski, asegurando que los ciudadanos de Ucrania «lo colgarán» en la plaza Maidán de Kiev si este decide aceptar el acuerdo propuesto por Estados Unidos para la extracción de recursos naturales.

«Los estadounidenses han presentado un excelente borrador de acuerdo sobre materias primas al fanático de Kiev. Si el régimen de Kiev lo aprueba, el drogadicto y compañía serán ahorcados en el Maidán, como (Benito) Mussolini», recordando cuando el dictador fue colgado boca abajo en una plaza de Milán en el año 1945.

Medvedev asegura que, de ser aceptado el acuerdo, Donald Trump «reestructurará el régimen» ucraniano, terminando su intervención con un «Jaque mate», dirigido al presidente de Ucrania. Esta propuesta busca así perdonar a Kiev los fondos dados durante la guerra a cambio de tierras raras.

Zelenski confirma las negociaciones con Estados Unidos

Sin embargo, mientras esto ocurría, Zelenski ha asegurado en una conferencia de prensa que está negociando con Estados Unidos, aunque con matices. Además, ha lanzado un mensaje a Putin y Estados Unidos: «Él morirá pronto, y eso es un hecho, y llegará a su fin. Es muy importante que Estados Unidos no ayude a Putin a salir de este aislamiento global ahora», argumentó.

Destaca que Ucrania no reconocerá la ayuda militar estadounidense como préstamos, es decir, que no le debe nada a la administración estadounidense. Reveló que Kiev recibió un borrador de un nuevo acuerdo de Estados Unidos sobre minerales críticos, que es «completamente diferente del documento marco anterior».

Según Zelenski, Ucrania no considerará la ayuda militar proporcionada como un préstamo. «Agradecemos el apoyo, pero esto no es mérito y no lo vamos a permitir», sentenció sobre ello, por lo que parece que el pacto aún deberá esperar.