La senadora Silvia Salame responsabilizó a la presidencia de la Asamblea Legislativa, encabezada por el vicepresidente David Choquehuanca, por la ausencia de 19 legisladores que pidieron licencia antes de la sesión bicameral en la que se debía tratar un crédito.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En la Asamblea, la máxima autoridad es el vicepresidente. Todas las licencias que se solicitan, sea de diputados o sea de senadores, se llevan al piso 17, donde funciona la oficina de la presidencia de la Asamblea Legislativa. En consecuencia, no es responsabilidad del Senado ni responsabilidad de Diputados”, afirmó en entrevista con La Razón Radio.

La sesión bicameral de la Asamblea Legislativa prevista para este jueves fue suspendida debido a que no se alcanzó el quórum reglamentario, entre diputados y senadores, para su instalación.

Unos 18 senadores pidieron licencia. Entre los ausentes figuraba el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

“En una oportunidad a mi niña le operaron y a mí me descontaron, no me quisieron dar licencia. ¿Pero quién da la licencia? No es el Senado, el que da la licencia es la vicepresidencia. Entonces aquí parecería un juego, porque cómo usted va a dar a 17 licencias si sabe que no hay quórum”, cuestionó.

Lea también: En 2020, Chi ya había dicho que los LGBT tienen ‘disturbios’ y que ‘están en la prostitución’

Salame explicó que, en el caso de licencias en el Senado, cuando los legisladores pretenden el permiso y hay más de cinco solicitudes, no se otorga la autorización. Sin embargo, en el caso de una sesión bicameral, el reglamento no se rige por el de la cámara alta, sino por el de Diputados.

De acuerdo con la convocatoria, en esta sesión se debía tratar el Proyecto de Ley 156/2023-2024, relacionado con el Convenio de Préstamo para el Programa de Apoyo de Emergencia en respuesta al Covid-19. El crédito es de 15.000 millones de yenes (aproximadamente $us 100 millones).

El Gobierno propuso destinar estos fondos a la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales del 17 de agosto de este año, así como para asegurar la participación electoral de los ciudadanos en el extranjero.

En medio de una crisis por la escasez de dólares y de combustibles, el Gobierno promueve la aprobación de créditos internacionales con el objetivo de generar ingresos en la moneda extranjera.