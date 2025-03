Santa Cruz: Asosur pide la libre importación de combustible y que sea la gente la que decida cuál comprar

Dorado manifestó que lamentablemente se registran filas en todos los surtidores del departamento cruceño y que pese a ello, no tienen conocimiento del plan de distribución ni un cronograma de salida de los cisternas hacia los surtidores.

La presidenta de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur), Susy Dorado, lamentó que la entrega de combustibles que hacen desde YPFB sea irregular y que los más afectados son las estaciones de servicio que atienden en las provincias. Dijo que ante ese panorama piden al Gobierno nacional la libre importación de combustible, para que se pueda vender tanto el subvencionado como el importado y que sea el usuario final el que decida cuál adquiere.

“Solicitamos al Gobierno nacional la derogación del artículo 7, de la resolución 51, que es la que reglamenta el Decreto Supremo de Libre Importación y Comercialización de Productos Importados, para que los surtidores puedan vender tanto el producto subvencionado como el importado y que sea decisión del cliente final elegir qué productos comprar”, demandó Dorado.

Por ejemplo, mencionó que actualmente llegará carburante al país y que la estatal petrolera sólo entregará a los clientes grandes que compran 10.000 y 15.000 litros y no llegará a través de las estaciones de servicio.

“Los surtidores están atados de pies y manos con esta resolución, ya que si quiere comercializar estos productos, de manera inmediata se le suspenderá el contrato con YPFB para vender el subvencionado. Como estaciones de servicio tenemos tanque, dispensador y vendemos distintos productos de diversos precios, como: la gasolina premium plus, la gasolina especial, el diésel oil plus, el diésel ULS plus y ¿por qué no tener también un diésel importado? y que sea el cliente final el que decida”, insistió.

