Santa Cruz: Pacientes con cáncer exigen atención continua en el Oncológico

La Asociación de pacientes con cáncer y voluntarios de Santa Cruz – IAN, mediante un pronunciamiento exigieron la atención continua en el hospital Oncológico, ya que en días pasados la atención en el lugar se vio paralizada por la demanda de médicos y trabajadores en salud ante la falta de sueldos.

Fuente: El Mundo

“En representación de cientos de pacientes oncológicos y sus familias, (la Asociación) expresa su profunda preocupación y rechazo ante la suspensión de consultas externas, quimioterapias, cirugías, y otros servicios esenciales debido a los constantes paros en salud. Cada interrupción n la atención médica tiene un impacto devastador en los pacientes con cáncer. La suspensión de consultas externas no es un simple retraso en la agenda médica, es una sentencia de incertidumbre, dolor y desesperación para quienes dependen de un diagnostico oportuno y un tratamiento continuo para sobrevivir”, se lee en el documento.

De igual forma, explican que para un paciente oncológico perder una consulta significa no recibir el diagnóstico a tiempo, lo que reduce sus posibilidades de tratamiento y recuperación. También, no poder acceder a quimioterapias y medicaciones urgentes, lo que acelera el avance de la enfermedad; así como no tener un seguimiento médico, lo que incrementa el riesgo de complicaciones mortales.

“Entendemos que existen demandas laborales en el sector salud, pero el derecho a la vida y la salud de los pacientes no puede ser monada de cambio de ningún conflicto. Las medidas de presión no pueden seguir condenando a los más vulnerables a la desatención y al abandono”, señalan en demanda de la situación del sector salud.

Finalmente, exigen que se garantice la continuidad de la atención médica en todas sus áreas, especialmente para los pacientes con enfermedades graves como el cáncer. Instando así, que las autoridades y los sectores en conflicto, encuentren soluciones sin vulnerar la vida de quienes no pueden esperar.