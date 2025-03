Se despide el Carnaval chuquisaqueño

Juntas vecinales del Distrito 6 muestran sus tradiciones en su entrada autóctona

Fuente: https://correodelsur.com

Con el Pujllay del Bicentenario y pukaras en algunas juntas vecinales de Sucre, el Carnaval chuquisaqueño 2025 se despide oficialmente este domingo. La fiesta mayor se concentra en Tarabuco, donde este sábado se abrió con el “Pachapaway Raymi”, una celebración con la que se pretende recuperar la originalidad de las costumbres de la nación Yampara y la serenata. Se prolongará durante toda esta jornada.

El Pujllay y Ayarichi de Tarabuco, una de las expresiones culturales más importantes del país y declarada ‘Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’ por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), este año tiene como pasante al presidente Luis Arce.

Autoridades nacionales y locales confirmaron en días pasados que el mandatario estará en la festividad de este domingo. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se había confirmado su llegada y se rumoreaba que no llegaría por la difícil situación económica del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“PACHAPAWAY RAYMI”

El “Pachapaway Raymi” abrió este sábado la celebración del Pujllay con un movimiento masivo y el colorido de su vestimenta y su danza. La directora departamental de Cultura, Delia Arancibia, informó a CORREO DEL SUR que esta actividad comenzó hace unos dos años con el objetivo de rescatar la autenticidad de las costumbres de los ayllus de la nación Yampara.

“Según lo que dicen, es una muestra de la originalidad de la pukara; no utilizan nada de plásticos, enlatados u otros objetos que significan una amenaza de daño a la Madre Tierra”, explicó.

Los curacas de la nación Yampara se encargan de la organización junto a las autoridades originarias de cada uno de los siete ayllus.

Con los pasantes arman esta pukara en la sede de los pueblos yamparas y los habitantes de los siete ayllus –Pisili, Puka PuKa, Angola, Qullpapampa, Jatun Rumi, Miskha Mayo y Tula Mayo– recorren las calles bailando desde el coliseo hasta este lugar, que se encuentra a unos metros de la plaza central.

Arancibia comentó que la Gobernación apoya con incentivos a esta actividad, debido a que busca recuperar la esencia misma de las costumbres yamparas como el “Warak’anaku”, una especie de juego con frutas, quesos y otros productos que se hace en las pukaras.

DOMINGO

Este domingo, a las 7:00, comenzará la concentración de los danzarines del Pujllay en la exestación de trenes de Tarabuco. Según el programa oficial proporcionado a este diario por la Delegación Presidencial del Bicentenario, a las 9:30 se celebrará una misa religiosa en honor a los caídos de la Batalla de Jumbate.

A las 10:00, las autoridades e invitados especiales abrirán el ingreso de alrededor de medio centenar de grupos de danzarines.

A las 11:00 está prevista la q’oa por parte del pasante del Pujllay 2025 al pie de la “Gran Pukara”, de unos 14 metros, que es erigida en el Estadio Municipal de Tarabuco.

OTRAS ACTIVIDADES

En esta jornada también se desarrollará el “Carnaval Autóctono” de las juntas vecinales del Distrito 6 de Sucre, desde las 8:00, en el barrio Los Tronquitos.

Este sábado también se llevó a cabo la tercera versión de la “Gran Pukara del Distrito 5”, en el barrio Villa Socavón. La actividad tuvo una destacada participación de varias juntas vecinales, en diferentes categorías.

El próximo fin de semana todavía habrá algunas celebraciones que fueron suspendidas por el Pujllay, ya que el tercer domingo de marzo, que normalmente cae en la tercera semana, este año resultó en la segunda.

SERENATA

Los grupos musicales Kalúa Folk, El Bagualito, Agrupación Magios y Los Kjarkas hicieron corear anoche sus canciones más reconocidas a cientos de espectadores que se dieron cita en el Coliseo Municipal de Tarabuco.