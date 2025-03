«Se une porque sabe que yo no representó una pizca del MAS»: Manfred designa a Rómulo Calvo como su «delegado» en Santa Cruz

En el evento de este martes en el que participó el candidato de Súmate y el exlíder cívico cruceño también estuvo presente el concejal Juan Carlos Medrano.

El candidato a la Presidencia, Manfred Reyes Villa, sumó a su proyecto político al exlíder cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo y lo nombró «delegado» para articular gestiones con representantes de esa región y en ese marco subrayó que el acuerdo se concretó porque está claro que no representa «una pizca del MAS».

Bajo el amparo de su fórmula Súmate, Reyes Villa sostuvo la noche de este martes un encuentro con profesionales y líderes cruceños y, en ese marco, presentó a Calvo como parte de su equipo. En la testera también estuvo presente el concejal cruceño Juan Carlos Medrano.

El también alcalde de Cochabamba destacó la trayectoria de Calvo y señaló que su aliado «nunca ha sido diputado, nunca ha sido senador, nunca ha sido ministro», sino «un líder cívico con credibilidad».

Luego, señaló que el acuerdo es una prueba de que está lejos del Movimiento Al Socialismo (MAS), tal como especulan algunos políticos.

«Entonces, un líder cívico como Rómulo Calvo yo creo que es una suma bastante importante para este proyecto, para la gente que todavía pueda decir: ‘ah no, pero Manfred era del MAS, es del MAS’. No, no hay tu tía aquí», ironizó.

«Este señor (Calvo) se une porque sabe que yo no representó en absoluto una pizca del MAS y yo creo que esa ha sido parte de la guerra sucia», sostuvo.

Ponderó que «ese liderazgo, esa defensa de los intereses no solamente de Santa Cruz, sino de Bolivia (…) hace que tenga la credibilidad necesaria».

«Ha luchado siempre, lo siguen persiguiendo, es otro perseguido político al igual que yo», afirmó Reyes Villa en referencia a los procesos penales que enfrentan por separado.

«Entonces, era importante para mí que él participe, sea el delegado de todo lo que es Santa Cruz para poder interactuar con todos los sectores», señaló

Explicó que el objetivo es «poder lograr interactuar con todos los sectores que ya nos hemos reunido, de las provincias, de todo lado y obviamente como líder cívico saben que vamos a defender los intereses no solamente Santa Cruz, sino de Bolivia».

Medrano y Manfred

En ese marco, Reyes Villa también se refirió al concejal Medrano, aunque no precisó si tiene algún rol en su proyecto político.

«Ese tipo de gente nos interesa igual que Juan Carlos Medrano, otro concejal que realmente se ha destacado en lo que ha estado haciendo, lo conocen bastante, es visto no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, siempre está en las redes», afirmó.

Medrano es disidente de la alianza cruceña Comunidad Autonómica y recientemente anunció su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz bajo el amparo de un nuevo proyecto político, su agrupación Santa Cruz Autónoma y Ordenada (SAO).

«Creo que más que nunca estamos logrando el apoyo de líderes de la región, líderes de verdad», destacó Reyes Villa.