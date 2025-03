Sector salud de Santa Cruz permanece en emergencia por despidos injustificados

Hasta la Quinta Municipal de la capital cruceña, llegaron dirigentes de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) para pedir una reunión con el alcalde Jhonny Fernández, respecto al personal desvinculado por la libreta de servicio militar, asegurando que los funcionarios cuentan con este requisito.

Cristian Ulrich, dirigente de la institución, ratificó que se mantendrán en vigilia hasta que el municipio les dé una solución definitiva, por lo que no descartan además, realizar medidas de presión.

A ello, se suma el pedido de regularización de subsidio, que según indican, tiene un retraso significativo.

“Son más de 274 familias que en este momento se ven afectadas por la falta de cancelación de lo que es el subsidio hacia lo que es el binomio madre-niño. El año pasado, en el mes de octubre, a finales del mes de octubre, el señor alcalde se comprometió de que no iba a haber despidos por la libreta y tenemos acá colegas que, por más que presentaron su libreta, están siendo despedidos. Está habiendo un amedrentamiento, una masacre blanca hacia el Sistema Municipal de Salud. Señor alcalde, no le tenga miedo al sector salud. No cometa lo que están haciendo”, expresó.