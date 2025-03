Selección femenina de futsal se entrena con miras a la Copa América de Brasil

Trabajan 13 jugadoras bajo el mando del DT Arnéz. El torneo, que arrancará el 22 de marzo, otorgará tres cupos para la primera Copa Mundial que se disputará en Filipinas.

Fuente: Futsal Bolivia

La selección nacional femenina, dirigida por Mauricio Arnéz, se entrena en Cochabamba desde hace más de una semana con miras a la Copa América de Futsal que se disputará en Sao Paulo, Brasil (del 22 al 30 de marzo), donde habrá tres cupos en juego para la primera Copa Mundial que se celebrará en Filipinas a fines de este año.

El sábado 8 de marzo inició la concentración de la Verde con 13 jugadoras: Kimberly López, Ruth Copa, Desiree Nava (arqueras), Martha Chura, Dayana Jiménez, Briseyda Orellana, Ana Rojas, Wendy Baltazar, Alexandra Montalvo, Yoselin Portales, Sonia Torihuano, Ingrid Siles y María Cristina Gálvez.

En la nómina también figuraba Karla Ticona, actual jugadora del Racing Club argentino, pero no irá a la Copa.

“Ella ha sido dado de baja. Tenía dos días de permiso porque tenía que hacer unos trámites en La Paz, que eran requisitos para su club en Argentina, entonces entendiendo ese motivo, es que se le dio esos días de permiso, pero lamentablemente no llegó a la concentración y se tomó la decisión de desafectarla porque no se la puede esperar más tiempo para la concentración”, manifestó Arnéz.

Agregó que “el martes tenía que estar presente y no lo hizo. El viernes vino a Cochabamba, nos explicó las razones por las que no pudo llegar, pero la decisión ya estaba tomada porque quedó ausente de los entrenamientos durante siete días. Por ese motivo iremos con 13 jugadoras a la Copa, ya que la única manera de incluir una nueva jugadora era con baja médica y este no es el caso”.

Sobre el trabajo que realiza el grupo, recalcó que en estos días se hace “doble turno. Por las mañanas hacemos trabajo de campo y por las tardes trabajamos gimnasio y un poco de balón parado. Las chicas están bien físicamente, están en muy buenas condiciones, estamos intentando pulir los detalles para el campeonato, todo lo que es la parte táctica”.

Está programado que este jueves viaje el combinado nacional al vecino país.

Bolivia también tendrá dos árbitras en el torneo: Martha Quispe y Edit Labrandero, quienes figuran en la nómina de 22 jueces que publicó la Conmebol.

En el Grupo A

La Verde quedó emparejada en el Grupo A con el siete veces campeón y actual dueño del título Brasil, Venezuela, Paraguay y Ecuador. En el B se encuentran Argentina, Colombia (ganador en 2015), Uruguay, Chile y Perú.

“Creo que es el grupo más fuerte que hay. Exceptuando Brasil, los otros cuatro países están muy parejos, sabemos que son cuestión de detalles los resultados que se vayan a dar”, dijo el DT.

La modalidad de competencia será de todos contra todos, de los cuales los dos primeros avanzarán a las semifinales y luego la final. También se definirán los puestos del quinto al décimo lugar.

Este torneo es de mucha importancia al ser clasificatorio para la primera Copa Mundial de Futsal Femenina que se desarrollará en Filipinas del 21 de noviembre y el 7 de diciembre.

Los tres primeros lugares otorgarán esas plazas internacionales.

“Tenemos mucha ilusión (de clasificarse al Mundial), las chicas están muy enfocadas en lo que viene. Ellas mismas saben que tanto Venezuela, Paraguay y Ecuador son detalles para definir los partidos y trabajamos en eso para que todo salga a nuestro favor”.

Los partidos

Todos los encuentros se disputarán en la Arena Sorocaba de Sao Paulo, donde Bolivia tendrá un debut complicado, pues el sábado 22 rivalizará con la mejor selección del continente: Brasil. Se enfrentarán desde las 19.00 HB.

Los demás partidos de la Verde serán ante Venezuela (el domingo 23 a las 16.45), Ecuador (lunes 24, 16.45) y Paraguay (jueves 27, 16.45).

El martes 25 todas las selecciones tendrán descanso, mientras que el miércoles 26 Bolivia tendrá la jornada libre.

El sábado 29 y domingo 30 se definirán los puestos finales del certamen y principalmente los clasificados al Mundial.