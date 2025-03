Shakira suspende su concierto en Chile horas antes del show por problemas técnicos: “Tengo el corazón partido”

La cantante, que iba a actuar ayer en el Estadio Nacional de Santiago, ha explicado que el suelo del escenario “está desnivelado”, lo que no garantiza su seguridad, la de su equipo y la de sus fans. Su segundo concierto, previsto para este lunes 3, también fue suspendido.

La cantante colombiana Shakira ha suspendido ayer, a pocas horas de su realización, el concierto que tenía programado para la noche del domingo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, cuando el público que adquirió las entradas por su show ya había ingresado al recinto. A través de sus redes sociales, la artista, quien se encuentra en su gira internacional Las mujeres ya no lloran World Tour, apuntó a la productora local a cargo del evento, Fenix Entertainment, por la cancelación y detalló que se debe a que el suelo donde se instaló el escenario “está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia”. La medida también rige también para el segundo show que se iba a realizar este lunes en el mismo lugar, según informó radio ADN.

“Cuando un artista viaja a un país, su producción y su equipo entran a depender directamente de los productores locales. Mi staff y yo confiamos en todo momento en que la productora contratada por el promotor local seguiría al pie de la letra las especificaciones que fueron diligentemente proporcionadas por nuestra parte para que se pudiera dar un show de la magnitud de este”, publicó esta tarde su cuenta de Instagram. “El Tour de las Mujeres ya no Lloran, que quise empezar desde mi casa, Latinoamérica, es la gira más grande de mi carrera y actualmente, una de las producciones más grandes del mundo, con un escenario que pesa 62 toneladas. Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría mi escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia”, explicó.

Y agregó: “Hay dos cosas que jamás comprometería y es la seguridad de mi equipo y la de mis fans, y jamás les ofrecería un show por debajo de los estándares de calidad que ustedes merecen”. “Cada noche sobre el escenario es una gran fiesta donde celebramos nuestra conexión, el cariño y las emociones que nos unen y sus caras de alegría y el brillo de sus ojos (…) Así que pueden imaginar cuan doloroso es para mí como arista ver que después de tantos esfuerzos para venir a este país que tanto quiero, mi show en Chile en esta ocasión debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mí o a mi producción”.

El show de la cantante era especialmente esperado en Chile, pues no pisaba el país sudamericano hace siete años. Por ello, lamentó Shakira la suspensión del concierto. “Tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes hoy por motivos más allá de mi control”, dijo. “Aun así, tengo la certeza de que volveré a Chile muy pronto para presentarles el show que les he prometido y a la altura de lo que se merecen, aunque yo misma tenga que inspeccionar el suelo y hasta el último tornillo de la estructura que sostenga mi escenario. Sé que cuento como siempre con su comprensión y cariño”.

Este es el tercer concierto que Shakira debe suspender, pero por distintas razones. El 16 de febrero canceló una presentación en Lima, Perú, pues sufrió un fuerte dolor abdominal y debió ser internada de urgencia. En Colombia realizó presentaciones en Bogotá y Barranquilla, pero en Medellín, el 24 de febrero, tuvo problemas con el techo del escenario.

La productora Fenix Entertainment emitió una declaración pública previa a la que realizó Shakira, en la que argumentó que durante el proceso de montaje “nos hemos encontrado con inconvenientes técnicos ajenos al artista y su producción que impiden el correcto desarrollo del concierto, ya que el suelo donde iría el escenario se encuentra desnivelado”. “La seguridad de todos —público, equipo técnico y la propia artista—es nuestra máxima prioridad, y por ello hemos tomado la difícil decisión de reprogramar la fecha hasta contar con condiciones óptimas que garanticen un espectáculo perfecto al 100% como se lo merecen sus fans”.

Shakira tenía programadas dos presentaciones en Santiago de Chile. En su primer anuncio, la artista había confirmado la programación de un show para el domingo en el Estadio Nacional. El éxito de ventas de este primer recital llevó a la organización a programar una segunda fecha, para este lunes 3 de marzo, en el mismo recinto del municipio de Ñuñoa, el que también fue suspendido.

Tras la suspensión de los dos conciertos, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), un organismo estatal chileno, señaló que “toda la información disponible indica que no se trató de una cancelación por fuerza mayor, sino de fallas en la planificación y ejecución del evento, lo que configura un posible incumplimiento de los derechos de los consumidores”. Por ello, comunicó que solicitó a la productora a cargo y la tiquetera que le informen en un plazo de 10 días sobre cómo abordarán las compensaciones a las personas afectadas. También, llamó a ingresar un reclamo, en que se deben adjuntar “los comprobantes que den cuenta de monto pagado por las entradas, cantidad de personas afectadas por cada compra y sus, gastos adicionales”, como transporte, alojamiento y alimentación, entre otros.