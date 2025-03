Siguen las filas en surtidores de Santa Cruz, se prevé que el combustible que llegue a Arica cubra primero la demanda de occidente

YPFB informó que este sábado se inició la descarga de aproximadamente 97 millones de litros de combustibles líquidos en la Terminal marítima Sica Sica, de Arica. El primer lote corresponde a 47 millones de litros de gasolina

En los diferentes surtidores de la capital cruceña las filas y el corte de calles y avenidas debido a la cantidad de vehículos esperando cargar gasolina o diésel, continuaban este sábado.

En la Doble vía a La Guarda, a la altura del km 10 la cantidad de camiones provocaba una fila do dos carriles, lo que afectaba la normal circulación. La misma situación se dio en el surtido del km 6 donde una gran cantidad de autos, motos, camionetas y algunos minibuses generaron el desvió de los motorizados que se dirigían hacia el segundo anillo.

“Estamos esperando que llegue una mayor cantidad de gasolina, es lo que desde ayer nos están enviando, pero como fue tanto los días de escasez, lo que llega se acaba rápido”, contó una vendedora mientras cargaba gasolina a un mini-bus que llevaba haciendo fila desde hace 15 horas.

En el surtido del cuarto anillo de la Doble vía a La Guardia, los camiones y buses interdepartamentales son lo que cortan el tráfico, el panorama sigue siendo el similar de días atrás.

“No hay diésel, solo se vende gasolina, por eso es cada vez es más larga la fila para los que queremos comprar diésel. No sé cuando se va normalizar esta situación, yo llevo más de 20 horas esperando que avance la fila, pero no avanza”, se quejó Antonio, un transportista que realiza viajes a Camiri llevando insumos para los productores de maíz.

Llega combustible

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informaron que la mañana de este sábado se inició la descarga de aproximadamente 97 millones de litros de combustibles líquidos en la Terminal marítima Sica Sica, administrada por YPFB en el puerto chileno de Arica.

La petrolera estatal aclaró que el primer lote de descarga corresponde a unos 47 millones de gasolina del buque Feliks y que la segunda descarga corresponderá a otros 30 millones de litros de gasolina que están almacenados en el buque Pacific Moonstone, además de otros 20 millones de litros de diésel del buque Niblo.

“Con esto tenemos el objetivo de poder subir desde 50% al 80% el abastecimiento de combustibles y poder ir reduciendo las filas en las diferentes estaciones de servicio”, indicó Armin Dorgathen, presidente de YPFB.

Sobre el tema, Hugo de La Fuente, ex superintendente de Hidrocarburos, sostuvo que la llegad de combustible es un alivio, pero la disminución de las filas, en particular en Santa Cruz, se notará desde el lunes.

“Es un importante volumen de importación, pero su descarga y transporte es gradual y lleva tiempo. Si no me equivoco, la capacidad de descarga de la terminal de Sica Sica es de un poco más de 4 millones de litros diarios, entonces, tomando en cuenta los tiempos de descarga, el transporte a Senkata, su ingreso a la refinería y posterior salida hacia los surtidores, estamos hablando de una demora de hasta dos días”, explicó de La fuente.

Remarcó que, por la cercanía al punto de importación, el mercado de occidente será el primero en ser atendido y que el oriente deberá esperar, a no ser que ingresen nuevos cisternas de Paraguay y Argentina.

